Dembélé biztosan nem lesz része a Neymar-üzletnek

A francia játékos Barcelonában szeretne bizonyítani.

A továbbra is Neymar visszaszerzésén dolgozik, de Ousmane Dembélé ügynöke szerint a francia játékos biztosan nem lesz része az üzletnek.

A Goal legutóbbi információi szerint a Barcelona 160 millió eurót ajánlott a brazil klasszisért, de korábban felmerült annak a lehetősége, hogy bizonyos játékosokat is bevonnának az üzletbe.

A Dembélé ügyeit intéző Moussa Sissoko szerint azonban biztos, hogy a szélső ezt az idényt is Barcelonában fogja tölteni.

- Ousmane marad a Barcelonánál, ez száz százalék. Semmi esély arra, hogy távozni fog. Sikeres akar lenni, és sikeres is lesz a Barcelonával. Ha kell, akkor huszadjára is elmondom. Anyagilag számára és számomra is kedvezőbb lenne a Párizsba igazolás, de a karrierje fontosabb a pénznél - mondta Sissoko a TF1-nek és az RMC-nek.

Az ügynök emellett cáfolta azokat a híreszteléseket is, amelyek szerint a a sérülései és a viselkedése miatt hezitált Dembélé leigazolása kapcsán:

- Nem a PSG-vel van probléma, egyszerűen az a helyzet, hogy Ousmane nem akarja elhagyni Barcelonát. Jól érzi magát, és tudja mit kell tennie, hogy sikeres legyen ennél a nagyszerű klubnál.

Ousmane Dembélé 2017-ben nem sokkal Neymar távozását követően igazolt a Barcelonához, de azóta valóban többször küzdött sérülésekkel. Az idei szezon első meccsén kezdőként lépett pályára az Athletic Bilbao ellen, de combizom húzódás miatt a Real Betis elleni meccset már ki kellett hagynia, és további egy hónapig nem is számíthat rá Ernesto Valverde.

