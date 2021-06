Barcelona: Dembélét operálni kell

Dembélé újra megsérült, egyelőre nem tudni, mennyi kihagyás vár rá.

Nyerj az Unibeten a magyarok utolsó csoportmeccsével! Fogadj 20.00-s oddson magyar győzelemre, döntetlenre, vagy német sikerre! Hajrá Magyarok!

A Barcelona hivatalos honlapján jelentette be, hogy Ousmane Dembélét operálni kell. A francia szélső csereként állt be a Magyarország-Franciaország EB-mérkőzésen, azonban idő előtt le kellett cserélni, mivel térdsérülést szenvedett. A játékost a finn Turkuban fogják megoperálni a Barcelona orvosai felügyeletével. A sérülékeny támadó az előző idényben 44 mérkőzésen lépett pályára a katalánok színeiben, ezeken össezsen 11 gólt szerzett. Az Európa-bajnokságon a németek ellen időhúzó csereként állt be a hosszabbítás utolsó percében, a magyarok ellen félórát töltött a pályán, mielőtt megsérült volna.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott győzelmére 15-szörös pénzt adnak Németország ellen.