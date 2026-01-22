Hatalmasat fordult a világ a nemzetközi futball pénzügyi elitjében. A Deloitte legfrissebb, 2026-os Football Money League jelentése szerint véget ért a Premier League évek óta tartó kikezdhetetlen hegemóniája a csúcson. Bár az angol bajnokság továbbra is a legnépesebb a listán, a legszűkebb elitből, az első négy helyről 29 év után először szorultak ki a szigetországi klubok.

A világ 5 leggazdagabb klubja (2024/25-ös bevételek):

A Deloitte rangsorának élén egyértelmű spanyol és német dominancia látható, a Premier League „csak” az ötödik helytől képviselteti magát:

1. Real Madrid: €1,161 milliárd (Zsinórban harmadszor az élen, rekordbevétel)

€1,161 milliárd (Zsinórban harmadszor az élen, rekordbevétel) 2. FC Barcelona: €974,8 millió (Hatalmas ugrás a 6. helyről, az új VIP-bevételeknek köszönhetően)

€974,8 millió (Hatalmas ugrás a 6. helyről, az új VIP-bevételeknek köszönhetően) 3. Bayern München: €860,6 millió (A Klubvilágbajnokság és a stabil kereskedelmi modell sikere)

€860,6 millió (A Klubvilágbajnokság és a stabil kereskedelmi modell sikere) 4. Paris Saint-Germain: €837 millió (A BL-győzelem repítette őket a Top 4-be)

€837 millió (A BL-győzelem repítette őket a Top 4-be) 5. Liverpool FC: €836,1 millió (Anglia új leggazdagabb klubja)

Szoboszlaiék az élen: A Liverpool lett a „PL-király”

Magyar szempontból a legfontosabb hír, hogy a Liverpool FC hivatalosan is átvette a vezetést Angliában. A Vörösök bevételei elérték a 836,1 millió eurót, amivel megelőzték az összes hazai riválisukat.

Ez a felemelkedés nem csak a pályán elért sikereknek köszönhető. Bár Szoboszlai Dominikék bajnoki címe és BL-szereplése kulcsfontosságú volt, a Deloitte rávilágított egy extra bevételi forrásra is: az Anfield Roadon rendezett óriáskoncertekre. Taylor Swift, Dua Lipa és Bruce Springsteen fellépései milliókat hoztak a konyhára, amivel a Liverpool pénzügyileg is leiskolázta a mezőnyt.

Mi történt a többi óriással? (6–10. helyezettek)

A lista második fele az első tízben szinte kizárólag angol csapatokból áll, de az erőviszonyok itt is alaposan megváltoztak:

6. Manchester City (€829,3m): Meglepő visszaesés, a korábbi második helyről csúsztak le a korai BL-búcsú miatt.

Meglepő visszaesés, a korábbi második helyről csúsztak le a korai BL-búcsú miatt. 7. Arsenal (€821,7m): Az Ágyúsok hatalmasat fejlődtek, a stadionbevételeik rekordot döntöttek.

Az Ágyúsok hatalmasat fejlődtek, a stadionbevételeik rekordot döntöttek. 8. Manchester United (€793,1m): A lista legnagyobb vesztese. A klub, amely évtizedekig dominált, most csak a 8. helyet csípte el, miután lemaradtak a BL-ről.

A lista legnagyobb vesztese. A klub, amely évtizedekig dominált, most csak a 8. helyet csípte el, miután lemaradtak a BL-ről. 9. Tottenham Hotspur (€672,6m): A modern stadion és a non-sport események stabilan tartják őket az elitben.

A modern stadion és a non-sport események stabilan tartják őket az elitben. 10. Chelsea (€584,1m): A Kékek csak a FIFA Klubvilágbajnokságért járó bónuszoknak köszönhetik, hogy bent maradtak a legjobb tízben.

Miért szorult vissza a Premier League?

A válasz a Real Madrid és az FC Barcelona brutális kereskedelmi növekedésében rejlik. A Real Madrid immár majdnem 600 millió eurót kaszál csak szponzorációkból és merchandise-ból.

Bár a PL-klubok bevételei is nőttek, a bérköltségeik is az egekbe szöktek. A Liverpool például története során először költött több mint 400 millió fontot csak fizetésekre. A szakértők szerint a jövőben a „pályán nyújtott teljesítmény” (trófeák, BL-szereplés) még kritikusabb lesz: aki nem jut be az elitligába, az pillanatok alatt 100 milliós hátrányba kerülhet a riválisokkal szemben.

Forrás: Deloitte.com