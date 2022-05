Dele Allin már most túladna az Everton

Nyerj ingyen 8 millió forintot a Frankfurt–Rangers EL-döntővel! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Már a Tottenhamtől sem véletlenül távozott, az utolsó időszakban a londoniaknál alig játszott, ha mégis, akkor is messze volt fénykorától. A télen az Everton dobott neki mentőövet, de Liverpoolban sem találja egyelőre régi önmagát.

A 37-szeres angol válogatott a tavasszal mindösszesen 9-szer lépett pályára, mindannyiszor csereként, de sem gól, sem gólpassz nem fűződik a nevéhez. A The Sun szerint pedig már most szabadulnának tőle az Everton döntéshozói, pedig néhány hónapja 25 millió eurót sem sajnáltak Alliért. A hírek szerint ha ezt megközelíti egy lehetséges ajánlat, már vihetik is a korábban több nagyágyú által is körbeudvarolt játékost, apró szépséghiba, hogy Alli következő eladásából származó bevétel negyede a Tottenham számláján landol majd.

