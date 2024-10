Dejan Sztankovicsnak nagyon hiányzik a Ferencváros!

„Háromnaponta beszéltünk, személy szerint úgy érzem, Dekinek most is hiányzik a magyar foci" – árulta el a DVTK vezetőedzője.

A Diósgyőr némi meglepetésre szavazott bizalmat idén februárban Vladimir Radenkovicsnak, ám a szerb vezetőedző előbb az NB I-ben tartotta a csapatot, majd az új szezonban stabilizálta az együttes helyzetét a középmezőnyben. Erről, a terveiről és a magyar labdarúgásról is beszélt az m4sport.hu-nak adott interjújában.

A DVTK jól kezdte az idei bajnokságot és összehozott egy olyan hatmeccses sorozatot, amelyben négyszer nyert és mindössze egy gólt kapott. Bár az MTK ellen legutóbb kikapott, nem kérdés, hogy sokat lépett előre a gárda.

„Lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre, hónapról hónapra haladunk előre, és a projekt teljes kifutásához négy évre van szükségünk – mondta a szakember. – Az előző idényben a Diósgyőr több fiatalt is adott a korosztályos válogatottaknak, valamint jól szerepeltünk a bajnokságban, ott lebegett előttünk, hogy akár elérhetjük az európai kupaszereplést.”

A vezetőedző a bemutatásakor arról beszélt, hogy sok fiatalnak szeretne lehetőséget biztosítani az együttesben. Ez azonban mára kicsit változott, hiszen az utánpótlás-korú labdarúgók egy ideje csak csereként kapnak helyet az együttesben.

„A KTE elleni meccsen nemcsak U21-es, hanem két U18-as játékos került a kezdőbe. Számomra rendkívül fontos dolog, hogy hány U18-s és U19-es fiatalnak adunk lehetőséget és megnyertük a meccset. Ezt követően azonban úgy döntöttünk, hogy jöjjön a rutin. Persze a tehetségek továbbra is számíthatnak a játékpercekre, tapasztalt és fiatal játékosok elegyét fogom pályára küldeni. De ahogy mondtam, ebben az évben az a legfontosabb, hogy stabilizáljuk a klub helyét az élvonalban, amihez szükségünk volt azokra a pontokra.”

Vladimir Radenkovicsot szembesítettük azokkal a kritikákkal, amelyek a kinevezése után érték. Akkor sokan azt mondták, hogy egy klasszikus pályaedzőre bízták a klubot, így ez az együttműködés nem lehet sikeres.

„Nem hallottam erről, de teljesen normális hozzáállásnak gondolom. A fociban a szurkolók sokszor szkeptikusak a klubjukhoz frissen kinevezett új szakemberrel, hiszen szenvedélyesen imádják csapatukat, sikeresnek akarják látni a kedvenceiket. És ha egy olyan ember érkezik, aki korábban másodedző volt, teljesen normális az ilyen szurkolói reakció, én is elfogadom ezt. Hiszek magamban, a stábomban, az öltözőben, és természetesen azonnal elkezdtünk dolgozni, és megmutattuk, hogy megvan bennünk az a tudás, és olyan helyre vezéreljük a klubot a következő években, ami méltó hozzá.”

A szakember többek között arról is beszél az interjúban, hogy szerinte mekkora létszámú NB I lenne az ideális.

„Számomra egyértelműen a 16 csapatos a legjobb, mert a klubok csak ebben az esetben tudják a fiatalokat bevetni, pedig nagyon fontos a szerepeltetésük. A közép-európai régióban ezalatt nem csak az U21-es korosztályt értem, hanem az U19-eseket is, ami nagy különbség. Amennyiben mondjuk hat U19-es játékos szerepelne legalább húsz mérkőzésen, akkor közülük biztosan lenne olyan, akire felfigyelnének, miként Szoboszlaira is – akiről persze tudom, hogy régóta külföldön szerepel. Így a szövetségi kapitánynak is könnyebb dolga lenne, és több Szoboszlaihoz hasonló példaképet lehetne a magyar gyerekek elé állítani.”

A 46 éves tréner ezeken kívül beszélt a csapata újpesti 7–0-s veresége kapcsán felvetődött bundavádakról is, továbbá a hétvégi Puskás Akadémia elleni meccsről, valamint arról, hogy hova szeretne eljutni a Diósgyőrrel.

Radenkovic korábban tagja volt Dejan Sztankovic stábjának a Crvena Zvezdánál, így akár a Ferencvároshoz is követhette volna korábbi főnökét.

„A Ferencváros előtt Dejan a Sampdoriánál dolgozott, ahol kialakított egy saját stábot olasz és szerb szakemberekből, akik utána követték őt Magyarországra is. Elmondtam neki, hogy vezetőedzőként szeretném folytatni, így inkább a lehetőségre vártam. Csupán ennyi az oka. Háromnaponta beszéltünk, személy szerint úgy érzem, Dekinek most is hiányzik a magyar foci. Másfél éven keresztül munka nélkül voltam, mert a megfelelő lehetőségre vártam. Ezután futott be a Diósgyőr érdeklődése, ami kiváló alkalmat nyújtott az új feladat elkezdésére.”

Sztankovics a Paks ellen elvesztett Magyar Kupa-döntő után meglepő hirtelenséggel távozott a Ferencvárostól idén májusban, és vette át a Szpartak Moszkva irányítását. A moszkvai klub 12 forduló után 19 ponttal a hatodik helyen áll a Premjer Ligában.

A teljes beszélgetés:

