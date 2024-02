Dejan Sztankovics úgy viselkedett, mint egy óvodás

A Ferencváros vezetőedzője mintha elfeledkezett volna magáról a nagy kupacsata közben.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Óriási csatát, parázs láthatott szerda este a Nagyerdei Stadion közönsége. Dejan Sztankovics pedig mintha ebbe bele is feledkezett volna, egyik pillanatban nyújtotta a kezét Karakó Ferenc játékvezető felé, majd mint ahogy az óvodában szokás, a nem vagyok a barátod című játékban, vissza is húzta.





Azért valljuk be, nem mindennapi esemény volt ez, és nem is láttunk még hasonlót a Ferencváros edzőjétől, mindenesetre érdekes momentum volt. Egyébiránt büntetőpárbaj végén győzte le a Ferencváros 1–1-es végeredmény után a Debrecent a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében s jutott be a legjobb nyolc csapat közé.