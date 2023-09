Dejan Sztankovics: "Tökéletes volt a hozzáállás!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros hátrányból fordítva 3-1-es hazai győzelemmel rajtolt a szerb Cukaricki ellen a labdarúgó Konferencia-liga csütörtöki nyitófordulójában.



A lefújást követően Botka Endre, Dibusz Dénes, valamint a hazai pályán győzelemmel bemutatkozó Dejan Sztankovics vezetőedző értékelte a látottakat az M4 Sport kamerái előtt.



"Nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, az elején volt az a kis malőr, de jól és gyorsan reagált erre a csapat. Végig uraltuk a mérkőzést, erre is számítottunk, hála istennek, minden jól sikerült. Három belső védővel próbáltunk építkezni, ez nagyobb stabilitást ad a csapatnak. Még szoknunk kell ezt a szisztémát, de ezen leszünk hétről-hétre, meccsről-meccsre" - mondta Botka.

"Az első perctől fogva magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, végig jobban játszottunk, mint a Cukaricki, nem is engedtünk nekik nagy helyzeteket, hiszen a góljuk sem volt tulajdonképpen helyzet, csak nem védekeztük le jól a szituációt. De ezt követően sem rogytunk meg, mindenki érezte, hogy ha fenn tudjuk tartani a játék intenzitását, ha sikerülnek a befejezések és a videóbíró is mellénk áll, akkor ez a mérkőzés meglehet. Magabiztos győzelmet arattunk, jó tempóban játszottunk, végig irányítottuk a találkozót. Az ellenfél a gólon kívül még lehetőséget sem alakított ki, ez azt mutatja, hogy biztos lábakon álltunk. Fontos volt, hogy a harmadik gólt is megszerezzük, ettől kezdve ők is feladták lélekben a találkozót. Örülök, hogy hazai győzelemmel kezdtük a csoportkört, a meccs előtt ezt hangsúlyoztam is, hiszen ez tavaly is fontos volt" - értékelt Dibusz.

"Jól kezdtünk, talán feszültséggel is. Az első félidőben kicsit idegesek voltunk a labdával, de a csapat reakciója tökéletes volt, próbáltunk magasan letámadni, sokszor kapura lőni. Tökéletes volt a hozzáállás, ennek nagyon örülök és gratulálok minden egyes játékosnak. Nem adtuk fel, a csapat nyerte meg ezt a mérkőzést. A hangulat különleges volt, a stadion nyomta előre a srácokat, hogy harcoljanak, higgyenek, kezdeményezzenek. Amikor ilyen támogatás van, akkor hiszel" - nyilatkozta Sztankovics, majd rátért a következő nagy feladatra.

"Ez még csak az első mérkőzés volt. A Fiorentina rendkívül erős együttes, nagyszerű keretük van. Oda is úgy megyünk, hogy próbálunk még jobbak, egységesebbek lenni" - tette hozzá a szerb tréner.