A portugál korábbi kiválóság adott interjút.

A korábbi klasszis középpályás, aki jelenleg is a Barcelonának dolgozik, a válogatott szünetben adott helyzetjelentést.



Elsőként a két utolsó napi igazolásról beszélt: Nincs opciónk sem Félix, sem Cancelo esetében, mindketten egy éves kölcsönszerződés keretében érkeztek. Amennyiben jól teljesítenek, akkor természetesen mindent meg fogunk tenni azért, hogy nálunk maradjanak. Folyamatosan figyeljük a teljesítményüket, de egyelőre nincs semmi konkrét ezzel kapcsolatban.



Deco Vitor Roqueról is megosztotta gondolatait: Minél előbb el akartuk őt hozni, de egyelőre nem tudok mást mondani, mint hogy vagy a télen vagy a nyáron fog csatlakozni hozzánk. Meg kellett értenünk, hogy a klubja nem engedte el őt korábban.



Felmerültek a híre, hogy a csapat hosszabbít két gyémátjával, Alejandro Baldéval és Lamine Yamallal.



Azt gondolom jó úton haladnak a tárgyalások mindkettejük esetében. Biztos vagyok benne, hogy hosszabbítani fognak, amit hamarosan be is fogunk jelenteni. Xavi esetében sem kérdés, hogy szeretnénk megtartani, nagyon bízunk benne, a kérdés csak a szerződés hossza.