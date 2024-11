Deco biztos benne, hogy Pedri hosszabbítani fog

A Barcelona sportigazgatója úgy véli, hogy Pedri meg fogja hosszabbítani szerződését a klubbal.

A Barcelona sportigazgatója bízik abban, hogy Pedri hamarosan új, hosszú távú szerződést ír alá a Blaugranával, ezzel mélyebb betekintést engedve a klub folyamatban lévő erőfeszítéseibe, hogy Ronald Araujo és Gavi mellett őt is új kontraktussal kössék le.

Pedri ebben a szezonban új életre kelt. A 21 éves spanyol játékos a 2023-24-es szezonban csalódást keltő időszakon ment keresztül, összesen 128 napot és 25 mérkőzést hagyott ki a klub és a hazája színeiben. Az új menedzser, Hansi Flick alatt azonban nem csak megszabadult a rossz szerencsétől, hanem az egyik első névvé vált. Mivel szerződése 2026-ban jár le, a katalánok egyáltalán nem akarnak időt vesztegetni arra, hogy biztosítsák középpályásuk jövőjét a klubnál.

„A megújításhoz először is tudnod kell, hogy mit keresnek a játékosok, és azt hiszem, hogy címeket akarnak nyerni, versenyképes csapatban lenni, és természetesen jó szerződést akarnak” - mondta Deco a Mundo Deportivónak adott interjújában. - „Én is így gondoltam, és azt hiszem, vannak olyan játékosaink, akik szintén így gondolkodnak. Szerintem Pedri hosszabbítása meg fog történni, mert szerintem történelmet akar írni a klubnál, jól érzi magát itt és boldog, címeket akar nyerni, visszatért a legjobb formájában. Megértette és látta, hogy másképp kell dolgoznia, fejlődnie, és pont időben érkezett. Meg fogjuk hosszabbítani vele a szerződést. Arra összpontosítunk, hogy fontos dolgokat nyerjünk ebben a szezonban, de arra is, hogy garantáljuk a fontos játékosok jövőjét, és Pedri az egyik ilyen játékos.”

Pedrit négy másik csapattársával együtt behívták Spanyolország következő, Dánia és Svájc elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseire: Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Dani Olmo és Marc Casado, aki Luis de la Fuente először invitált be a válogatottba, lesznek még a keretben.