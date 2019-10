Debütált, majd megsérült a Hull Cityben Balogh Norbert

Balogh Norbert a Nottingham otthonában debütált a Hull City együttesében, méghozzá győztes meccsen.

A magyar támadó a 73. percben lépett pályára, de nem igazán örülhetett a sikernek, hiszen sajnálatos módon a hosszabbításban sérülést szenvedett.

A hazai szurkolók azt gondolták, hogy Balogh csak szimulál és az időt húzza, de a Hull City vezetőedzője, Grant McCann azóta nyilatkozott a játékos állapotáról.

- Tudom, hogy a Nottingham szurkolói azt gondolták, csak megjátssza a fájdalmat és sérülést színlel, de ez nem így volt. Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen súlyos a sérülése, de egy ideig nem számolhatunk vele.

