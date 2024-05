De Zerbi nem esik kétségbe, ha nyáron nem talál csapatot

Mondjuk kérője lesz bőven.

Az olasz szakember nyilatkozott.

Ahogy arról már beszámoltunk, Roberto De Zerbi távozik nyáron Brightonból. 2022 szeptemberében csatlakozott az Albionhoz, miután Graham Potter a Chelsea-hez távozott. Az olasz azonnali sikert aratott, és irányításával történetének legjobb helyezését érte el a klub: a hatodik helyen végzett a Premier League-ben.

Az idei szezon kevésbé volt sikeres, ennek ellenére nagy klubok figyelik az olasz edzőt. Természetesen a sajtó is, de De Zerbi kicsit lenyugtatta a kedélyeket.



"Nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Amennyiben 4-5 hónapot is otthon kell ülnöm, nekem azzal sincs semmi bajom, mert akkor is dolgozni fogok magamon, tanulni fogok edzőktől és a csapatoktól. Folyamatosan fejlődnöd kell, ha a legmagasabb szinten akarsz maradni"