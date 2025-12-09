De Rossi ismét találkozott Nicolò Zaniolóval, ezt mondta az egykori balhés csodagyerekről

A novemberben kinevezett Daniele De Rossival a kispadon továbbra is veretlen a Serie A-ban a kiesés elől menekülő Genoa. Vasárnap éppen azt az Udinesét győzte le 2-1 arányban, amelyben kölcsönben szerepel az ismét magára találó Nicolò Zaniolo.

Köztudott, hogy a két olasz játékos egyaránt az AS Romában szerepelt a 2018-19-es szezonban, ám a veterán De Rossi a következő idényt már a Boca Juniors kispadján kezdte meg, Zanioló pedig később szintén távozott, meglehetősen viharos körülmények között.

Ennek kapcsán nyilatkozott az akkortájt az olasz futball nagy üdvöskéjének számító középpályásról De Rossi.

"Amikor még játszottam, az olyan fiatal tehetségeket, mint amilyen ő volt, mindig a szárnyaim alá vettem. A karrierje hátralévő része nem volt zökkenőmentes, de én emlékszem arra a remek srácra, akiben hatalmas potenciál rejlett, amit már akkor is megmutatott" - utalt a legendás olasz középpályás arra, amikor Zaniolo a 2022-23-as szezon telén jelezte távozási szándékát a klub felé, és végül nagy feszültség közepette csatlakozott a Galatasarayhoz.

Több angliai és olaszországi kölcsönjáték után ugyanakkor a 26 éves játékos ismét magára talált. 12 meccsen már négy gólt számlál ebben a bajnoki idényben - a tehetség vitathatatlanul megvan benne, vagy De Rossi szavaival élve a "győztes mentalitás".

"A Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-debütálásakor gondoskodtam róla, hogy megnyugodjon, de már akkor is egy igazi győztes volt, egy csipetnyi szemtelenséggel" - tekintett vissza a Genora trénere.