De Ligt és némi készpénz lenne Pogba ára?

Könnyen lehet, hogy játékost cserél majd a Juventus és a Manchester United a nyáron.

A továbbra is szeretne megszabadulni Paul Pogbától, mindezt úgy, hogy ne fizessen rá nagyon az üzletre.

A francia játékos iránt korábbi csapata, a érdeklődik, és a Mirror cikke szerint attól sem zárkóznának el, ha Matthijs de Ligtet kellene érte cserébe adni.



A Mirror szerint ez azért is lenne érdekes, mert a holland védőt tavaly nyáron vették az Ajaxtól.

A játékost már akkor is szerette volna az MU - és mellette a meg a is - ő mégis a torinóiakat választotta.



De hiába adtak érte 67,5 millió fontot, mindössze 15 meccsen játszott, amiben szerepe volt sorozatos sérüléseinek is.

Ennek ellenére Ole Gunnar Solskjaer továbbra is szívesen látná a csapatában Harry Maguire mellett a védelem közepén.



A csereüzletet elősegítheti Mino Raiola, aki mindkét játékos ügynöke.



Forrás: m4sport.hu