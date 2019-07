De Ligt biztosan nem lesz a Paris Saint-Germain játékosa

Ezt maga a francia klub sportigazgatója erősítette meg.

Leonardo, a Paris Saint-Germain sportigazgatója megerősítette, hogy a francia klub lemondott Matthijs de Ligt leigazolásáról.

Az Ajax holland válogatott védője iránt hatalmas volt az érdeklődés idén nyáron, de végül úgy tűnik, hogy a Juventusban köthet ki.

A Goal információi szerint a játékos már meg is egyezett az olasz klubbal a szerződése feltételeiről, az ügyeit képviselő Mino Raiola szerint pedig már csak a két klubon múlik az átigazolás létrejötte.

Sokáig a is versenyben volt a 20 éves játékos aláírásáért, de Leonardo beismerte, hogy jelenleg nem engedhetnek meg maguknak ekkora kiadást egy játékosra.

- De Ligt nem igazol a PSG-be. Fennállt a lehetősége, hogy nálunk köthet ki, egy nagyszerű játékosról beszélünk. Most viszont nincs itt az ideje egy ekkora befektetésnek. Kicsit le kell nyugodnunk. Nincs egy nagy borítékunk, amiből csak úgy ki tudunk fizetni 200 milliót. - mondta a brazil szakember a La Parisiennek.

A párizsi sztárcsapat sportigazgatója szerint a klubnak alkalmazkodnia kell a Financial Fair Playhez is, de ettől függetlenül több helyen is szeretnék megerősíteni az együttest:

- Szükségünk van egy védekező középpályásra, és talán még egy játékosra a védelem közepébe. A támadósorban rengeteg opciónk van, illetve ez egy fontos szezon lesz a fiatal játékosaink számára is. A Financial Fair Play szabályait és előírásait azonban tiszteletben kell tartanunk.

