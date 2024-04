De Ketelaere: Nem akarok a kispadon ülni

Nem akar mindenáron visszatérni a Milanhoz.

Charles De Ketelaere 2022 nyarán nagy reményekkel érkezett a Milanba a Club Brugge-től, 36 és fél millió euróért cserébe. A váltás nem igazán jött be a belga középpályásnak, így nyáron az Atalantához került kölcsönbe. Most a jövőjéről beszélt.



"Az Atalantának 23 millió eurós opciója van arra, hogy megvásároljon engem, így a döntés a kezükben van. Szívesen maradnék a nyár után is, mert jól érzem magam, boldog vagyok, hogy ebben a nagyszerű csapatban játszhatok.



Hogy visszatérek-e a Milanhoz? Egy topklubról beszélünk természetesen, de én játszani szeretnék. 23 éves vagyok, nem akarok a kispadon ülni."