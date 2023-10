De Gea visszatért Manchesterbe

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

David de Gea, a Manchester United korábbi kapusa a jövőjével kapcsolatos találgatások közepette visszaérkezett Manchesterbe.

De Gea jelenleg szabadon igazolható, miután a tavalyi szezon végén, amikor szerződése lejárt, elhagyta a Unitedet. A spanyolt Andre Onana váltotta, aki az Internazionalétól való távozása óta nagyon nehezen illeszkedett be a csapatba.

De Gea eddig nem árult el semmit a jövőjével kapcsolatban, így egyesek azt feltételezik, hogy a profi karrierje folytatása helyett inkább a visszavonulást választja. Az Atletico Madrid egykori kapusa kedden felrázta a langyos vizet, amikor egy képet tett közzé Instagram-fiókjába, amelyen jól látható, hogy Manchesterben tartózkodik.

A szurkolók már elkezdtek spekulálni is, hogy hamarosan visszatérhet az egykori spanyol közönségkedvenc az Old Traffordra, sőt egyesek szerint már a szerződést is megkötötték. A híreket viszont egyből cáfolta a Daily Mail, aki azt is megtudta miért tért vissza De Gea Manchesterbe. A spanyol kapus hétfőn visszatért az Egyesült Királyságba, és néhány napot azzal tölt, hogy rendbe hozza a hale-i házat, ahol 12 éves United pályafutása alatt élt.

De Gea azóta összeköltözött popsztár partnerével, Edurne Garciával, illetve két és fél éves lányukkal. Jelenleg egy madridi családi házban töltik a hétköznapjaik nagy részét. A 32 esztendős kapus még nem hozott döntést a karrierje kapcsán, de nem is sieti azt el, mivel élvezi a családdal töltött időt, és az elmúlt években kapott juttatások miatt sanyarogniuk sem kell.