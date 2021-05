De Bruyne visszatért, játszhat a BL-döntőben

Kevin De Bruyne felépült izomsérüléséből, és holnap akár pályára is léphet a Brighton ellen.

Az utobbi hetekben kétségessé vált De Bruyne játéka a jövőhét szombati Bajnokok Ligája fináléjában, mivel a belga játékos izomsérülést szenvedett, ki is kellett hagynia az utolsó két bajnokit. A Manchester City nélküle is megnyerte a Premier League-et, és most Pep Guardiola tanítványai megkezdték a felkészülést a Chelsea elleni BL-döntőre, immáron De Bruynével, hiszen a játékmester 2 napja újra edzésbe állt.

Pep Guardiola a Manchester City sajtótájékoztatóján De Bruynéről is beszélt:

„Kevin az elmúlt két napban edzett, és jól van, ugyanúgy fontos tagja a csapatnak, mint mindenki más. Ha összetartunk, akkor megnyerhetjük a Bajnokok Ligáját. A csapatban mindenki azonos szintet képvisel, meglátjuk ő hol tart majd, de már játékra kész."

– tette hozzá Guardiola, akit arról is kérdeztek, hogy nem aggódik-e, hogy a Chelsea 3 éles mérkőzést játszik a döntő előtt, míg a Manchester City már megnyerte az angol bajnokságot, tétnélküli meccseket játszik csak.

„Csak saját magunkra és a feladatainkra koncetrálunk. Most a Brighton elleni mérkőzés következik, aztán az Everton, utána lesz 6 napunk lesz felkészülni a döntőre, majd akkor jobban koncentrálunk a Chelseare. Egy holnapi Brighon elleni győzelem a legjobb felkészülés a fináléra."

– zárta gondolatait a katalán tréner.

De Bruyne számára az elmúlt napok elég mozgalmasra sikerültek, hiszen épp csak, hogy újra edzésbe állt, máris készülhet a holnapi, Brighton elleni mérkőzésre, és Roberto Martinez belga szövetségi kapitánytól is meghívót kapott a belga EB-keretbe.

