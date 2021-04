De Bruyne 2025-ig a Manchester City játékosa marad

Kevin de Bruyne 2025-ig hosszabbított a Manchester Cityvel - jelentette be a klub szerdán.

A belga középpályás 34 éves lesz, amikor lejár az új megállapodása, így könnyen lehet, hogy a kékektől vonul majd vissza a pályafutása végén. De Bruyne élő megállapodásából még két év volt hátra, de a klub mindenképpen magához akarta kötni a játékost.

"Nagyon boldog vagyok! 2015-ben szerződtem a Cityhez és azóta otthon érzem magam itt - mondta a futballista. - Szeretem a szurkolókat, a családom is itt telepedett le és a játékom is sokat fejlődött, amióta itt vagyok. Ez a klub sikerre termett. Mindent megkapok, amire szükségem van ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam, ezért nem is volt kérdés, hogy meghosszabbítom a szerződésem. Pályafutásom legjobb időszakát töltöm itt és érzem, hogy még nagy dolgok állnak előttünk. Pep Guardiolával ugyanúgy gondolkodunk a labdarúgásról. Nagyon fontos, hogy ugyanúgy gondolkodjunk és a céljaink összhangban legyenek. Most arra figyelünk, hogy a jelenlegi bajnokságot sikerrel fejezzük be. Eddig minden rendben volt, de még sokat kell tennünk, hogy valóban sikeresek legyünk a végén."

De Bruyne 2015 augusztusában csatlakozott a Cityhez a német Wolfsburgtól és akkor sokan megkérdőjelezték a szerződtetésének értelmét. Ráadásul akkor 55 millió eurót fizettek érte, ami klubrekordnak számított a kékeknél. A döntést persze ma már nem vitatja senki, mert két bajnoki címben is főszerepe volt a belga játékosnak és a csapat vele nyert négy Ligakupát és egy FA Kupát is. 176 Premier League meccsen 77 gólpasszt adott és Thierry Henryvel holtversenyben vezeti az egy szezonban kiosztott aszissztok rangsorát (20).

Már csak a BL-győzelem hiányzik a gyűjteményből, ám ebben a szezonban erre is van esélye, hiszen a Dortmund ellen éppen kedden nyerte meg a negyeddöntő első mérkőzését a City 2-1-re.

