David Raya: Ramsdale nagyszerű csapattárs

Már az is sokakat meglepett, hogy az Arsenal nyáron 40 millió euróért megvette David Rayát, pedig Aaron Ramsdale-re sok panasz az előző szezonban nem lehetett. Hétvégén eljött az a pillanat is, amikor az angol kispadra került, majd ott is maradt a PSV ellen.

Most tehát úgy tűnik, hogy a spanyol lesz az elsőszámú kapus Londonban, aki most arról nyilatkozott, mit szólt vetélytársa a váltáshoz.



Nagyszerűen dolgozik. Példamutató csapattárs és igazi vezér az öltözőben, emellett remek srác és kapus is egyben, mindketten azért edzünk, hogy az Arsenal a lehető legjobb legyen. Ez most egy olyan szituáció, ami minden játékos életében eljön, vagyis az egyéni érdekek helyett a csapatét kell előtérbe helyeznie.

Nagyon boldog vagyok, hogy bemutatkozhattam a Bajnokok Ligájában, de a legfontosabb, hogy nyertünk. A legutóbbi két meccsen én védtem, de Aaron is készen áll, hogy a legjobbját nyújtsa, amikor az edző neki szavaz bizalmat.