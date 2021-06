David Luiz visszatér volt csapatához?

A brazil védőnek a hónap végén lejár a szerződése az Arsenalnál, és egészen biztosan távozik az észak-londoniaktól.

Nyerj az Unibeten a magyarok utolsó csoportmeccsével! Fogadj 20.00-s oddson magyar győzelemre, döntetlenre, vagy német sikerre! Hajrá Magyarok!

David Luizt több csapat is szívesen látná soraiban. Sajtóhírek szerint a Marseille, a Rennes és több brazil csapat is megkörnyékezte hátvédet, azonban The Sun arról számol be, hogy a színfalak mögött már a PSG is készülődik és beszállna a játékosért vívott küzdelembe.

Nasser Al-Khelafi, a PSG elnöke állítólag nagy rajongója Luiz stílusának, és szívesen látná újra csapatában volt játékosát, azonban Mauricio Pochettino és a PSG sportigazgatója, Leonardo nem lelkesednek annyira az ötletért. A 34 éves brazil 2014 és 2016 között már játszott a francia csapatban, két bajnokságot, két francia kupát és egy ligakupát nyert az együtessel.

A Marseille-n és a Rennes-en kívül állítólag 6 brazil csapat, a Corinthians, az Atletico Mineiro, a Flamengo, a Sao Paulo, a Gremio és a Palmeiras is vinné a belsővédőt, azonban Luiz egyelőre szívesen maradna Európában.

A védő 2019-ben szerződött a Chelseaből az Arsenalba, ahol alapembernek számított, a két idény alatt 73 mérkőzésen lépett pályára és négy gólt szerzett az észak-londoniak színeiben.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott győzelmére 15-szörös pénzt adnak Németország ellen.