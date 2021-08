David Beckham igazi kudarca

David Beckham, a klub elnöke számára eddig nem alakulnak túlzottan fényesen a dolgok: a legtöbbet költenek fizetésre, mégis utolsók az MLS-ben.

Amióta hivatalossá vált, hogy Beckham futballklubot alapít (aki a tulajdonosi csoport tagja is lett egyben), az Inter Miami egycsapásra az MLS legambiciózusabb projektje lett. Az angol középpályás kapcsolatait és karrierjét kihasználva számos nagy nevet hozott már a klubhoz; köztük van Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi és az edző, Phil Neville. Illetőleg Kieran Gibbs és Ryan Shawcross oszlopos Premier League-játékosnak mondhatta magát éveken keresztül, ők szintén csapattagok. Ebből a névsorból fakadóan Beckhamék messze a legtöbbet költenek fizetésre az MLS-mezőnyt figyelembe véve, a Spotrac szerint több mint 16 millió dollárt. Ennyire még az olyan nagy kluboknak, mint a Toronto vagy az LA Galaxy sem magas a fizetési költségük.

Ennek ellenére a Miami az MLS keleti konferenciájának utolsó, 14. helyén áll. A legnagyobb mélységet talán az éllovas New England Revolutiontől elszenvedett 0-5-ös zakó jelentette. A megsemmisítő vereséget követően a csapat edzője, Phil Neville is kiakadt. „Amióta itt vagyok, egyértelműen ez a legnagyobb mélypontunk. Veszíthetsz meccseket, de az, ahogyan ma este kikaptunk… Erre régen azt mondtuk, hogy elfogadhatatlan. De ez most nem elég erős jelző” – fogalmazott Beckham egykori csapattársa.

Korábban a Goal is megírta, Messi szívesen játszana egyszer az MLS-ben. Beckhamék tárgyalásokat is folytattak az argentin megszerzéséért. „David és én nagyon keményen dolgozunk, hogy egy hatalmas klubot hozzunk létre – nyilatkozta Jorge Mas, az Inter Miami tulajdonosa a Miami Heraldnak. - Optimista vagyok abban, hogy Messi az Inter Miami mezében fog játszani, hiszen Lionel kétségtelenül minden idők legjobb játékosa, mi pedig egy világszínvonalú csapatot építünk."

Kérdés viszont, hogy a jelenlegi eredménysor mennyire tántorítaná el adott esetben a szabadúszó klasszist.

