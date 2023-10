David Beckham hamarosan visszatérhet a Manchester United kötelékébe

20 év után újra a Vörös Ördögöket népszerűsítheti.

David Backhem 11 éven keresztül volt a Manchester United első csapatának tagja, tagadhatatlan, hogy a klub egyik ikonja volt. 2003 után több klubnál is megfordult, majd tíz évvel később visszavonult. 2018 januárjában létrehozta az Inter Miami Club Football csapatot, amely az Észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokságban szerepel. 2023-ban viszont úgy tűnik hazahúz a szíve és visszatér egykori sikereinek helyszínére.

Katarral való kapcsolata egészen 2013-ig nyúlik vissza, amikor rövid távú szerződést írt alá a QSI tulajdonában lévő Paris Saint-Germainnel. A 48 éves játékos a Forma-1 Katari Nagydíjának vendége volt vasárnap este, és nagyköveti szerepet töltött be a 2022-es világbajnokságon az Öböl-menti államban.

Beckhamnek nemrég jelent meg egy rövidebb sorozata a Netflixen, de emellett továbbra is elfoglalt labdarúgással kapcsolatos teendőivel az MLS-ben szereplő Inter Miami társtulajdonosaként. Ami a Manchester Unitedet illeti, a felvásárlási folyamat továbbra is stagnál, majdnem egy éve telt el azóta, hogy a Glazer-család bejelentette, hogy 2005 után a klub eladását fontolgatják, mivel több kritika is érte őket .