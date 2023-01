David Beckham gólkirályt igazolt a csapatához!

Hat év után hagyta el a csapatát az MLS gólzsákja.

A David Beckham által irányított MLS-csapat, az Inter Miami a szerdai napon erősítette meg, hogy szerződtette a liga félelmetes gólgyárosát, a venezuelai Josef Martínezt.

Az Inter Miami újonnan igazolt csatára, Josef Martínez 2017 óta 158 mérkőzésen 11 gólt lőtt az Atlanta United színeiben.

A venezuelai csatár előző csapatával 2018-ban MLS Cupot, 2019-ben US Open Cupot nyert. Martínez a 2018-as idényben lőtt 31 góljával az MLS gólkirálya volt, és az aranycipő mellett a bajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották. Martínez hat alkalommal volt eddig a hónap játékosa az MLS-ben, továbbá háromszor választották be az év csapatába, két All-Star gálán vett részt, 2019-ben és 2022-ben pedig ő szerezte az év gólját.

“Izgatott vagyok a lehetőség miatt, hogy az Inter Miamit képviselhetem, és a legjobbat teljesítményemet hozhatom ki magamból. Ez egy olyan klub, amelynek nagy a törekvése, és célja, hogy a liga legjobbjai közé kerüljön. Remélem, hogy segíthetek a csapatnak elérni céljait, és nyomot hagyok a klubban” – mondta a szerződtetése után.

Martínez korábban a svájci Young Boys és Thun, valamint az olasz Torino színeiben Európában is kipróbálta magát.

David Beckham csapata, az Inter Miami 2020-ban csatlakozott az MLS mezőnyéhez, eddig egyetlen alkalommal, tavaly jutottak be a rájátszásba, ám az első fordulóban kiestek.

