Szabó Kristóf

Volt liverpooli sztár térhet vissza a Premier League-be - Darwin Núnez a Spurs és a Newcastle radarján is ott van

Sajtóhírek szerint a Tottenham Hotspur és Newcastle is megbeszéléseket folytat Darwin Núnez ügynökeivel, aki minden bizonnyal elhagyja nyáron a szaúdi Al-Hilal csapatát.

A TEAMtalk szerint a volt Liverpool-csatár elvágyódik Szaúd-Arábiából, miután Karim Benzema érkezésével kiszorult az Al-Hilal meccskeretéből a bajnokságban (a külföldi játékosok számának szabályozása miatt).

A 26 éves uruguayi tavaly nyáron váltott klubot, az Al-Hilal 53 millió eurót fizetett a Liverpolnak Núnez játékjogáért, és 24 mérkőzésen 9 gólt szerzett eddig a rijádi klubban.

A lap szerint Núnez annyira berágott csapatára, hogy mindenképpen távozna a Közel-Keletről, és a hírek szerint a Tottenham Hotspur és a Newcastle United is élénken érdeklődik a csatár iránt.

Amennyiben Núnez visszatérne Európába, mindenképpen le kell mondania fizetésének egy jó részéről (jelenleg négyszázezer fontot keres körülbelül), de a körülötte kialakult szituáció úgy hozta, ebbe is belemenne az uruguayi a csapatváltás érdekében.

A Spursnél mindenképpen erősítenének gyakorlatilag minden poszton, a kiesés ellen menekülő csapat a nyáron sok helyen belenyúlna a csapatba, hogy visszataláljon az élmezőnybe. A Newcastle pedig Anthony Gordon eligazolásától tart, hírek szerint a Liverpool és a Manchester United is szívesen látná az angol válogatott támadóját.


