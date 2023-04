Dárdai visszatérése: hat gól született, de győzelem nem

Négygólos hátrányból már nem tudtal felállni a berliniek.

4-2-re kikapott a Hertha BSC a Werder Bremen ellen a német Bundesliga 29. fordulójában.

A berlini stadionba 74 ezer néző látogatott ki azért, hogy Dárdai Pál vezetésével újra kilábaljanak a kiesési zónából.

Nem sokáig tartott Dárdai gólnélküli percie a berliniek kispadján. A hazaiak már a hatodik percben hátrányba kerültek, Marvin Ducksch ballal a bal alsóba lőtt nyolc méterről. 0-1

Fél órán belül újabb jött a hideg zuhany Dárdaiéknak: Marvin Ducksch csinált magának szabad területet közvetlenül a kapu előtt, majd védhetetlenül fejelt a kapu bal felső sarkába, Christian Gross remek beadását követően. 0-2

Az 51. percben már a triplájánál járt a 29 éves német labdarúgó. Ducksch érkezett remekül Anthony Jung labdájára a kapu torkában és szép mozdulattal vette át. Pontos lövést mutatott be, a kapu jobb oldalába talált be. 0-3 Majd a 63. percben Mitchell Weiser csapott le a labdára Oliver Christensen hatalmas hibáját követően és nem is hibázta el a lehetőséget, a kapuba lőtt. 0-4

Ekkor már minden veszni látszott Dárdaiék számára, azonban a még két gólt be tudtak gyömöszölni a vendégek kapujába. 68. percben Jessic Ngankam talált be a tizenhatoson belülről (1-4), majd a 79. percben Dodi Lukebakio büntetőből volt eredményes. 2-4

Dárdai Pál nem kezdte fényesen a harmadik időszakát a Hertha kispadján, még öt meccse van hátra, hogy kimenekítse a berlinieket a kieső zónából.

