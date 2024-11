Dárdai szerint a magyar válogatottnak van esélye kijutni a világbajnokságra

"Ha mindenki beleteszi a saját részét, akkor ki tudunk jutni"

Dárdai Pál, korábbi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak van esélye kijutni a 2026-os világbajnokságra.

"Ha nem lesz sérülés, akkor ezzel a csapattal, ebben a stadionban a hazai meccseket lehet hozni, a többit meg majd kikaparjuk. Azt gondolom, hogy van rá esély, de ne tegyünk senkire nyomást" - mondta az MTI-nek és a Nemzeti Sportrádiónak adott közös interjúban szerdán, a Sport Forum Hungary 2024 konferencián.

Dárdai úgy forgalmazott, a szabályok változásának is köszönhetően jutott ki sorozatban három Európa-bajnokságra a nemzeti csapat. Ezt nagyon jó dolognak tartja, és hangsúlyozta, hogy teljesen megérdemelten jutott ki a válogatott, és bár "a világbajnokságnál még egy kicsit szorosabb a hurok, de már vannak utak" - vélekedett.

A korábbi kapitány szerint nagyon kell örülni annak a szurkolói kultúrának, amit a magyarok kialakítottak, hiszen a Puskás Arénában "nincs semmiféle gonoszság, csak szeretet van, és ettől az erőtől jönnek a plusz pontok is". Hozzáfűzte, van jó néhány nagyon jó futballista, van jó néhány szorgalmas futballista, van jó néhány fiatal tehetség a keretben, továbbá egy tapasztalt edző és a szakmai stábja.

"Ha mindenki beleteszi a saját részét, akkor ki tudunk jutni" - vélekedett.

A magyar szövetség (MLSZ) 2018 őszén megújult szakmai bizottságába Dárdai mellett például Egervári Sándor, Gellei Imre, Lőw Zsolt, Hajnal Tamás, Szabics Imre és Gera Zoltán is bekerült. Az MLSZ honlapjának akkori megfogalmazása szerint a testület célja volt, hogy véleményével, szakmai háttérmunkájával hatékonyan segítse az elnökség stratégiai döntéseit.

Elemezze a magyar futball folyamatait, tapasztalatait, és ezzel előkészítse a vezetői döntéshozatalt. Az MLSZ elnökségének szándéka az volt, hogy a bizottság működésének köszönhetően, a szakmai megújulás jegyében 2020-ig fejlődjön a labdarúgás szakmai bázisa, az edzők gyakorlati és elméleti felkészültsége, és megvalósuljon a sportág vezetésének generációváltása, megújuljon a labdarúgást meghatározó szakmai, kulturális és morális környezet.

"Azt gondolom, nagyon sokat léptünk előre, de nagyon sok dolog maradt még, azokat is meg kell csinálni, és akkor lesz itt jövő" - mondta a hat évvel ezelőtt megfogalmazott célkitűzések kapcsán Dárdai. Rávilágított ugyanakkor, hogy körülbelül 10 milliós országról van szó, szemben a nagyjából 80 milliós Németországgal, ahol "nyolc Szoboszlai van egy korosztályban, itt nekünk pedig egy van".

"Ha a nyolc Szoboszlait megversenyezteted, abból lesz Wirtz és Musiala. Itt pedig örülünk, hogy van egy Szoboszlaink. Tehát reménykedjünk, meg szeressük őket, de ilyen kis mennyiségből azért nem lehet ugyanazt kihozni" - magyarázta.

Hozzátette, a Sport Forum Hungary 2024 konferencián szóba került a francia példa, ami "nagyon szép és jó, csak azok más méretek, más sebesség". Meglátása szerint a magyaroknak inkább a spanyolos irányt kellene követniük.

"Tudunk focizni, de kicsik vagyunk, nem vagyunk olyan gyorsak, viszont vág az agyunk. A futballkultúránk régen is abból élt, hogy jól kombináltak a játékosok. Ezt kell erősíteni, mert ebben még van deficit, és ebben még nagyon sokat lehet előrelépni. Ha belevesszük az iskolákat, a tanárokat, a családokat, és így tovább, akkor lesz nekünk is minden korosztályban három Szoboszlaink, és akkor lehet, hogy lesz a háromból egy Musiala" - nyilatkozta.

A múlt héten derült ki, hogy továbbra is a német Hertha BSC-nél dolgozik majd Dárdai Pál, a berlini klub játékos- és edzőlegendája, aki a jövőben a kelet-európai játékosok felderítését felügyeli, és egyfajta márkanagykövetként is tevékenykedik majd. Bár több helyen is megjelent, hogy akár a klub elnöki posztjára is esélyes lehet, most elmondta, hogy erről szó sem volt, nem is tudja, honnan szedték az információt.

"Én találtam ki ezt a feladatot, mert olyat szeretnék csinálni, amihez van kedvem, és rendesek voltak, mert támogatták. A játékosmegfigyelés része a 16 évesekre vonatkozik, tehát velük kapcsolatban kell képben lennem" - mesélte. Felidézte, hogy a felnőtt csapat vezetőedzőjeként kamatoztatni tudta, hogy az összes gyereket ismerte, aki a Hertha utánpótlásában szerepelt.

"Van már olyan tapasztalatom és olyan fantáziám, hogy ha látok egy 15-16 éves tehetséget, akkor behunyom a szememet, és látom, hogy komoly futballista lehet belőle. A Hertha BSC tudna abból profitálni, ha ebben az életkorban egy-két ügyes játékost elvinne, és meggyőzné a családokat, hogy jó helyre kerülnének a gyerekek" - vélekedett.

A 48 éves Dárdai karrierje során háromszor irányította a Herthát, játékosként 286 bajnoki mérkőzéssel a mai napig klubrekorder, edzőként pedig a Hertha megmentőjeként tekintenek rá a szurkolók. 1997 és 2011 között összesen 372 meccsen játszott a fővárosiak színeiben, majd az utánpótlásban tevékenykedett edzőként. A felnőtt csapatot először 2015 februárja és 2019 nyara, másodszor 2021 januárja és novembere, harmadszor 2023 április és 2024 júniusa között irányította.



Forrás: MTI