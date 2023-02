Dárdai Pálnak kész terve van a Hertha felvirágoztatására!

Fogadj 20-szoros szorzóval a Super Bowl-ra, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Finoman szólva sem áll túlságosan jól a Hertha Berlin szénája. A fővárosiak kieső helyen állnak a Bundesligában, a pocsék eredmények miatt január végén menesztették Fredi Bobic sportigazgatót, és a jelenlegi vezetőedző, Sandro Schwarz alatt is kimondottan inog a kispad, hiszen a BSC sorozatban négy mérkőzés óta képtelen pontot szerezni a bajnokságban.

Az sem lenne meglepő, ha Schwarz munkáját a holnapi, Borussia Mönchengladbach elleni bajnoki találkozó után megköszönnék, így jogosan merül fel a kérdés, ki követheti a szakembert.

A német sajtó egyöntetű véleménye szerint Dárdai Pál lenne a legalkalmasabb a berlini klub irányítására, ennek apropóján készített interjút a magyar szakemberrel a wettbasis.com. A 46 éves magyar edző a portálnak elmondta a véleményét a Herthánál kialakult helyzetről, és beszélt az esetleges visszatéréséről is:

"Ez egy nagyon érzékeny téma, és nem is kellene a Hertháról beszélnem, de igen, nehéz helyzetben van a csapat. Azt mondták, hogy kiváló felkészülésen vannak túl, a játékosok is azt gondolták, hogy jól mennek a dolgok, aztán jött a szezon második fele, és egy dühítő vereség, sőt, nem is egy, hanem több is."

Dárdai ezután kitért arra is, hogy véleménye szerint min kellene változtatnia a fővárosiaknak:

"Először pszichológiailag kell stabilizálni a csapatot, a játékosoknak a saját erősségeikben kell hinniük, azon dolgozniuk. Nem csak azt mondani, hogy mostantól támadó futballt játszunk, mert úgy nehéz lesz. Még így is szerencsések, hiszen több csapatnak is hasonló gondjaik vannak, nem néznek ki jól, nem kezdtek megfelelően és nem szereznek sok gólt. Sok ember azt mondja, hogy a védekezéssel nyered meg a meccseket, de ez nem igaz. Ha nincsenek elöl góllövő játékosaid, úgy nem könnyű nyerni. És a Herthánál most nehéz gólokat előkészíteni és gólokat szerezni. Sok munka vár az együttesre."

A portál az interjú végén arra is rákérdezett, hogy a klub megkereste-e már a magyar szakembert, hogy egyeztessenek a visszatérésről:

"Nem, én nem foglalkozom ilyesmivel. Igazán visszafogott ember vagyok. Figyelem a gyerekeim meccseit, nyerniük kellene a hétvégén, és akkor minden gyönyörű lesz."

Dárdai korábban már két ízben irányította a fővárosi alakulatot, 2015-2019 között, és 2021-ben is. 2021 november 29-én éppen a most távozó Fredi Bobic menesztette a magyar trénert, azóta a fővárosiak egyre rosszabb, és rosszabb helyzetbe kerültek, a 2021/22-es szezon végén csak egy hajszálon múlott, hogy nem zúgtak ki a német első osztályból, és most sem állnak valami fényesen, bár nincs elérhetetlen távolságra a biztos bennmaradás, a BSC 5 pontra van a 15. helyen álló VfL Bochumtól.

