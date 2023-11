Dárdai Palkót jó igazolásnak tartják a németek

Szerintük nem csak a neve miatt került Berlinbe.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott győzelmére a bolgárok elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Dárdai Palkó 7-es értékelést kapott 10-es skálán.

A cikk lejjebb folytatódik

A német másodosztályban 13 forduló után a 12. helyen áll a tavaly még a Bundesligában vitézkedett Hertha BSC együttese, melynél jelenleg Dárdai Pál vezetőedző három fia - Palkó, Márton és Bence - is szerepel. A berliniek a nyáron tizenkét új játékost szerződtettek, így jelentősén átalakult a gárda kerete, a Fehérvártól érkezett Dárdai mellett többek között az egykori debreceni és diósgyőri csatár, Haris Tabakovic is a BSC-hez igazolt, az rbb24.de pedig azt értékelte, mennyire váltak be a fővárosiak igazolásai idáig - írta a csakfoci.hu

A német szaklap 10/7-re értékelte Dárdai leigazolásást, kiemelte, hogy nem csak a neve miatt hozták el, mivel sokoldalú játékosról van szó. A cikk azt is megemlíti, hogy Palkó elvesztése nagy érvágás a Herthának, mivel éppen kezdett belerázodni a Bundesliga 2-be.



A rrv.24.de a korábbi NB I-es labdarúgó, Haris Tabakovic szerződtetését 9-esre értékelte.