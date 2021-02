Dárdai Palkó magyar válogatott lesz

Dárdai Pál legidősebb fia, a nemrég a MOL Fehérvárba igazolt Dárdai Palkó az M4 Sportnak elárulta, ha mindkét válogatottból egyszerre keresnék, akkor a szívére hallgatva sokkal inkább a magyart választaná a némettel szemben.

A futballista a hétvégén megszerezte első NB I-es gólját a Honvéd ellen, ezzel elkezdte igazolni itthon is a tudását és a tehetségét. A játékos a sportcsatornának elmondta, hogy akár Hollandiába, vagy Ausztriába is meheztett volna, de a szívére hallgatott.

„Még a papával, de apuval is sok meccsükre jártunk, innen a klub szeretete, ráaádsul mivel Balatonon van házunk és Fehérvár úgymond a második otthonom, nem volt nehéz a döntés. Mindenki segítőkész volt az érkezésemkor, a csapat is befogadott, így aztán nagyon jól érzem magam. Fontos volt, hogy ismerem a magyar közeget és ott szeretek játszani, ahol jól érzem magam. A Fehérvárnál a klub dolgozóit és a játékosokat is ismerem.”

Dárdai Palkó természetesen a szakmai szempontokat sem hagyta figyelmen kívül, mikor a Fehérvár mellett döntött.



„A csapat támadó focit játszik, nekem pedig ez fekszik, szeretem, ha támadunk és gólokat rúgunk, plusz nagyon jó edzőnk van. Ami a feltételeket illeti, minden adott a fejlődésemhez, nagyon komolyak az edzőpályák, az öltözők, komoly a stadion is, a stáb is ugyanakkora, mint a Herthánál, úgyhogy elmondható, hogy Bundesliga-szintű feltételek vannak a Fehérvárnál, ahol hosszú távra tervezek. Szorgalmas vagyok, gyors, jó a bal lábam és jó a cselező készségem. Annyi meccset szeretnék játszani, amennyit csak lehet, a többi meg majd kialakul.”



Amennyiben Marco Rossi szövetségi kapitány úgy dönt, hogy meghívja a fiatal játékost a válogatottba, akkor nem kellene könyörögnie, Dárdai még a németeket a háttérbe szorítaná.

„Ha mindkét válogatottból keresnének, akkor a magyart választanám és ha hívnának az Eb-keretbe, természetesen örömmel mennék, de egyelőre keményen kell dolgoznom” - zárta az interjút fülig érő mosollyal Dárdai.