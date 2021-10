Dárdai Pál olyat tenne, ami még sosem sikerült neki

Egy valami még sosem sikerült Dárdai Pálnak: győzni a Hoffenheim otthonában. Dárdai 2015 óta összesen hatszor próbálta meg legyőzni a TSG-t vendégként, ez idáig sikertelenül. A magyar szakember ma újra neki futhat, hiszen 20:30-tól a berliniek Hoffenheimben lépnek pályára a Bundesliga 10 fordulójában.

Dárdai eltökélt, és győzni akar:

"Kielemeztem az elmúlt pár év mérkőzéseit, és megpróbáltam egy nyerő tervet megálmodni. Itt az ideje, hogy változtassunk a Hoffenheim elleni negatív mérlegen. Úgy érzem a játékosaim jó formában vannak, és végre megtörhetjük az átkot, és nyerhetünk."

Dárdai beszélt arról is, milyen felállást fog alkalmazni az esti mérkőzésen:

"Nagyon örülök, hogy a három és a négyvédős szisztémát is el tudtuk sajátítani. Egy mérkőzés során nem engedhetjük meg, hogy fennakadások legyenek. Ha felállást váltunk, annak azonnal meg kell történnie, nem engedhetjük meg magunknak a habozást."

A fővárosiak mostanában jó formában vannak, a bajnokságban a Frankfurtot és a Mönchengladbachot is legyőzték, hétközben pedig a kupában a Münster ellen diadalmaskodtak. Dárdai a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy mérkőzésen Dárdai Márton és Niklas Stark is visszatérhetnek, hiszen mindketten felépültek sérülésükből.

