Dárdai Pál visszatér a Herthához - Hivatalos

Nagy taps fogadta a bejelentést.

Dárdai Pál mindössze négy és fél hónap távollétet követően visszatér a Hertha BSC csapatához - figyelt fel a hírre a csakfoci.hu.

Amint azt a portál írja, a váratlanul elhunyt Kay Bernstein korábbi elnök megüresedett pozíciójára vasárnap választottak új embert, a szavazatok több, mint 80 százalékával pedig az addig megbízott elnököt, Fabian Dreschert választották meg.

A vasárnapi közgyűlésen Dárdai Pálról is fontos bejelentést tettek, hiszen Thomas E. Herrich ügyvezető igazgató közölte a jelenlévőkkel:

Pál velünk marad, a jövőben a játékosmegfigyelésben segít majd nekünk – elsősorban Kelet-Európában –, és a klub márkanagyköveteként is tevékenykedik majd

– közölte ügyvezető igazgató, akinek bejelentését nagy taps fogadta.

Dárdai Pál klublegendának számít a berlini alakulatnál: 373 alkalommal játszott a Herthában, 286 bajnokijával pedig klubrekorder is egyben. Vezetőedzőként is visszatért a csapathoz, mégpedig három ízben is: 2015 februárja és 2019 júniusa között 172, 2021 januárja és novembere között 31, 2023 áprilisa és 2024 nyara között 44 mérkőzésen irányított a kispadról.

Első turnusában egészen a Bundesliga hatodik helyig és Európa Liga-csoportkörig vezette a csapatot. Harmadik megbízatása alkalmával már ő sem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől, a legutóbbi szezonban pedig nem sikerült a visszajutás az élvonalba. Dárdai Pál lejáró szerződését nem hosszabbította meg a Hertha.