Dárdai Pál: „Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk”

Dárdai Pál sportigazgató úgy véli, tavasszal a bennmaradás lehet a reális cél az Fizz Ligaban szereplő Újpest FC számára.

"Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki" – mondta a korábbi szövetségi kapitány a Sportemberek podcast Extra című műsorban, amely keddtől hallgatható az M4 Sport honlapján és YouTube-csatornáján.

A Németországból három évtized után hazatérő szakember arról beszélt, hogy a csapat jelenlegi kerete és az összeszokottság hiánya miatt még nem reális az első három hely valamelyikének megcélzása. Mint fogalmazott, "jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, csomó minden hiányzik."

Hozzátette, tizenkét játékos szerződése is lejár, ezért fontos a motivációjuk fenntartása, miközben kevés az olyan fiatal futballista, aki "rátapos a rutinosak lábára".

Távolabbra tekintve elmondta, hogy a következő idényben a 3–6. hely valamelyikének megszerzése lehetne a cél, ezt követően pedig már a dobogós szereplést tartaná elérendőnek, ami rövid távon komoly előrelépést jelentene.

"Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk" – jegyezte meg.

Az Újpest helyzete jelenleg nem egyszerű: a bajnokság kétharmadánál a kilencedik pozíciót foglalja el a tabellán, és mindössze három pont választja el a kiesőzónától. A december végén kinevezett Szélesi Zoltán irányításával három bajnokin egy pontot gyűjtött a csapat.

Dárdai korábban úgy nyilatkozott, hogy csak az új stadion elkészülte után vállal szerepet Újpesten, végül azonban hamarabb csatlakozott.

"Jelenleg nagyon nehéz körülmények vannak, de a célom az, hogy az új stadion úgy legyen tele családokkal, gyerekekkel, nagypapákkal, komoly szurkolótáborral, hogy közben legyen egy csapat, amelynek van egy komoly gerince, amire büszkének lehet lenni és az első három helyért játszik. Akkor nekem sikerült a történetem. Mindenki tudja, milyen a sport, ez lehet rövidebb, lehet hosszabb idő is. Jelen állás szerint az első hat hét arra volt jó, hogy megismerkedtünk, és biztos vagyok benne, a harmadik helyet nem fogjuk elérni." – jelentette ki.

A teljes beszélgetés, itt nézhető meg.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.