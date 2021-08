Dárdai Pál távozhat a Hertha kispadjáról!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Lehetséges búcsúzást vetítette előre Dárdai Pál vezetőedző, miután az általa irányított Hertha BSC szombaton 5–0-ra kikapott a címvédő Bayern München vendégeként a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában.

A nulla ponttal sereghajtó berliniek magyar trénere önkritikusan és némi sértődöttséggel nyilatkozott a megsemmisítő vereséget követően.

„A Hertha valószínűleg régóta keres egy nagy edzőt. Pál kicsi edző, kedves edző, aki kisegít, ameddig kell. Ha ideérkezik egy nagy edző, akkor Pál rögtön visszatér az U16-os csapathoz, és csinálja tovább azt, amit korábban – jelentette ki a korábbi magyar szövetségi kapitány. – Nem ragaszkodom a kispadhoz, csak kisegítek. A nyáron sem arról volt szó, hogy mindenképpen maradok. Az igazolásokat pedig nem én intéztem, az nem az edző feladata.”

A 45 éves szakember közölte, napirendre tud térni afölött, ha hamarosan véget ér a vezetőedzői karrierje a klubnál.

A Hertha vezetősége egyelőre nem reagált Dárdai szavaira, egy mérkőzés utáni tévéműsorban Carsten Schmidt ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy nincs veszélyben az edző pozíciója.

„Pál kivívta a bizalmunkat, és abban is bízunk, hogy képes garantálni azt, amire most a legnagyobb szükségünk van, ez pedig az összetartás” – jelentette ki hozzátéve, hogy az első két fordulóban elszenvedett vereségek alkalmával hiányosságok voltak a csapat taktikájában és az elszántságában is.

Arne Friedrich sportigazgató közösségi portálján azt írta, hogy a müncheni teljesítmény nem ismétlődhet meg, és a válogatott szünetben levonják a megfelelő következtetéseket.

A Hertha a negyedik fordulóban, szeptember 12-én az újonc Bochumhoz látogat.

