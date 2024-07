Dárdai Pál már a világbajnokságra való kijutásról és fiai helyzetéről beszélt

A szakember szerint nem árt, hogy így alakult az Eb, mert nagyobb elánnal reménykedhetünk a vb-re való kijutásban.

A Dárdai Team a Bátaszék SE megújult pályáján játszott stadionavató mérkőzést. A csapat névadóját, Dárdai Pált pedig az M4 Sport kapta el néhány szóra a 6-3-ra végződő találkozó után. A Hertha BSC korábbi vezetőedzője mesélt fiairól és a magyra válogatott Európa-bajnokságon mutatott teljesítményét is értékelte.

„Szeptemberig pihenek, utána elkezdünk meccsekre járni, nézni – mind a Hertha, mind a Wolfsburg, mind a magyar válogatott összecsapásait, ha az embernek van meghívása, szívesen megy” – kezdte a 48 éves szakember, akinek két fia jelenleg is a német fővárosban van, legfiatalabb gyermeke, Bence pedig idén igazolt a Wolfsburghoz. A magyar válogatottal az Európa-bajnokságot is megjárt Márton szeretne a német első osztályban játszani, így annak fényében írna alá új szerződést a berlini klubnál, hogy a télen hol áll a csapat a tabellán.

„Sokat nem tudtunk beszélni Marcival. Még szabadságon van, szerdán csatlakozik a Herthához. Boldog, örül neki, hogy ott lehetett a tornán, jó a közeg, szeretik egymást a srácok - emelte ki a legidősebb Dárdai. - Palkó és Márton jól érzi magát a Herthánál – Palkó haza akart menni, noha voltak nagyon jó ajánlatai, mindenképpen haza akart menni. Én erről nem is tudtam, ez a háttérben alakult így. Marci jól érzi magát a városban, magyar barátnője van, szép élete. Egyre több megkeresése van, tavaly konkrét ajánlatok is akadtak, ő maradni akart, de hogy most mit tesz majd, nem tudom. Nem szólok bele ezekbe, a lényeg, hogy ott, ahol vannak, jól érezzék magukat.”

Dárdai Pál a magyar válogatott Eb-n mutatott teljesítményre is kitért. Szerinte jó löketet adott a világbajnokságra való kijutásunk tekintetében.

„Azt gondolom, nem árt, hogy így alakult, mert így legalább a nagy elánnal reméljük, meglesz a világbajnoki kijutás, mert ez a fő cél. Eb-n voltunk, én azt gondolom, ez most így sikerült, a formaidőzítés. Szerencsével lehetett volna még egy meccset játszani. Szerintem Rossi évek óta jól dolgozik a srácokkal, a szurkolók meg vannak vele elégedve, a lényeg, hogy a gyerekeknek legyenek példaképeik, és most vannak - emelte ki a csatornának Dárdai. - Az elején én is azt gondoltam, tovább tudunk menni. Az első, Svájc elleni meccsben nem voltunk úgy benne, amennyire lehetett volna, egy pontot lopni. Azon múlott, de azt gondolom, Svájctól ki lehet kapni. Mindenki látta, hogy a spanyol és a svájci csapat játssza a focit, az összes többi pedig várja az ellenfél hibáját. Úgyhogy érdekes csata lesz a spanyol–angol döntő, mert az egyik focizik, a másikra meg mióta mondják már, hogy majd kiesik, majd kiesik, aztán majd megnyerik… A spanyolok fognak dominálni, az angolok pedig kivárnak, az utolsó meccsükön már jól is játszottak – ha most jól játszanak, lehet, hogy meg is nyerik az Európa-bajnokságot. Ettől függetlenül a spanyolok megmutatták az embereknek, hogy igenis lehet futballozni, van még játékkészség, nem csak a letámadások és a kontra…”

A szakember hamarosan visszatér Berlinbe. Habár szerződése már nem a Hertha kispadjára szól, a klubnál fog tevékenykedni.

„Nekem szerződésem van, megbecsülnek, én már tudom, mi lesz a feladatom, de majd kommunikálják, nem az én dolgom ezt elmondani. Szeptembertől megyek majd vissza Berlinbe" - emelte ki Dárdai.