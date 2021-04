Dárdai Pál koronavírusos

A Hertha BSC hivatalos twitter oldalán bejelentette, hogy Dárdai Pál pozitív koronavírus tesztet produkált.

A közlemény alapján a magyar válogatot egykori szövetségi kapitányán kívül asszistense Admin Hamzagic, valamint a csapat belga középpályása Dodi Lukebakio is fertőzött.

Természetesen mindannyian azonnal karanténba vonultak, szerencsére tünetmentesek.

ℹ️ @paldardai, Admir Hamzagić and @DLukebakio have all tested positive for Covid-19 and are in quarantine. As 'Zecke' has been in close contact, he will also self-isolate. @arnefriedrich will take charge of the team and training for the time being.#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/BId6Gurn4O