Dárdai Pál kabalának sem utolsó, hosszú idő után ismét nyert az Újpest a Szuszában + videó

Az Újpest elsősorban gyenge hazai teljesítményének következtében áll a mezőny második felében. A vasárnapi szezonzáróig ugyanis csak júliusban nyert pályaválasztóként, a Diósgyőr legyőzése mellett további két döntetlennel szerzett még pontokat, de összességében sorozatban hét bajnokit játszott le nyeretlenül.

A sereghajtó Kazincbarcika ellen nagy lendülettel kezdett ugyan, és a 3. percben vezetést is szerezhetett volna, de Aljosa Matko közeli fejesét követően a labda a lécről a gólvonalra vágódott, majd Anthony Rasheed felszabadított.

A szünetig hátralévő időben miként a vendégek, úgy a hazaiak sem találták el a kaput, mert a kimaradt lehetőség után az újpestiek mintha rögvest bele is kényelmesedtek volna a mérkőzésbe. Csupán öt szögletük, illetve Gergényi Bence lövése és Damian Rasak emelése utalt némi mezőnyfölényre.

A második játékrészben rendre a kazincbarcikai tizenhatos környékén tartotta a labdát az Újpest, különösen Horváth Krisztofer futballozott veszélyesen, ami nemcsak egy büntetőterületen belüli műesésben mutatkozott meg, hanem a 63. percben elindított támadásban is, amelynek végén a hazaiak megszerezték a vezetést. A gólt az öt perce pályán lévő Milan Tucic szerezte. Sokáig azonban nem örülhetett a házigazda, mert a Kazincbarcika az első kaput eltaláló lövéséből egyenlített, a nigériai Meshack Ubochioma lőtt a jobb alsó sarokba a 67. percben.

A gól után felbátorodtak a vendégek, és Martin Slogar közeli lövése után Banai Dávid védése kellett, hogy az eredmény ne változzon. Aztán azonban a korábban sárga lapot kapott Mikhail Meskhi mezvisszahúzásért megkapta a második figyelmeztetését, egyben a pirosat is, az emberelőnyt pedig az Újpest ki is használta. Jobb oldali szöglet után Tucic csúsztatta meg a labdát a 84. percben, Joao Nunes pedig estében, kapásból lőtt a kapu bal oldalába.

A Kazincbarcika hét forduló óta nem nyert mérkőzést a bajnokságban. A lila-fehérek ebben az idényben először nyertek meg két egymást követő mérkőzést az NB I-ben, és a nyolcadik helyen fejezték be az őszi szezont.

Fizz Liga, 18. forduló:

Újpest FC-Kazincbarcikai SC 2-1 (0-0)

gólszerzők: M. Tucic, J. Nunes, illetve M. Ubochioma

kiállítva: M. Meskhi (81.)

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.