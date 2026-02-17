Dárdai Pál: „A szezont úgy szeretném lezárni, hogy már megvan a jövő”

Dárdai Pál ritkán ad nagyinterjút, most mégis kivételt tett: az Újpest FC nemrég kinevezett sportigazgatója a Sportemberek Extrában beszélgetett a podcast háziasszonyával, Berkesi Judittal az Újpest jelenlegi helyzetéről és jövőjéről, a tervezett játékospolitikáról, a szakmai stáb kialakításának alapelveiről, a kommunikáció fontosságáról és a közösségi média hatásáról, a magyar játékosok fejlesztéséről, de korábban nem hallott történeteket is bokorból megfigyelt edzésről, a szekrényét összepakoló pályaedzőről vagy a Hertha legendás farsangi bulijáról.

Korábban már világossá tette, hogy nem kíván irreális ígéreteket tenni: elsődleges célként azt jelölte meg, hogy a csapat őrizze meg NB I-es tagságát. Mint fogalmazott:

„Korábban is elmondtam, nem árulok zsákbamacskát, a legfontosabb, hogy az idén ne essünk ki az NB I-ből”

Hangsúlyozta, a jól hangzó, ám valós alapot nélkülöző kijelentések legfeljebb rövid távon működnek, ő azonban hosszabb távra tervez, amit az is jelez, hogy három plusz kétéves szerződést kötött.

A következő évek célkitűzéseiről is beszélt:

„Jövőre a harmadik és hatodik, a harmadik évre pedig az első három hely valamelyikének megszerzése lehet elérhető”

Hozzátette, eredményeket csak olyan szakmai stábbal lehet elérni, amelynek tagjai valóban elkötelezettek a futball és az Újpest FC iránt.

Ennek jegyében választotta többek között Egressy Gábort tanácsadónak, Szélesi Zoltánt vezetőedzőnek, valamint Admir Hamzagic másodedzőt, akivel Berlinben nyolc és fél éven át dolgozott együtt.

Az öltözői légkör fontosságát is kiemelte:

„Az öltözőnek is rendben kell lennie. Nálam nincs szájhúzogatás, vállvonogatás, mert aki toxikus, annak nincs helye az öltözőben. Itt senki sem akkora sztár, hogy húzogassa a száját”

Úgy véli, a klub jelenlegi helyzete komoly kihívás, de van kiút:

„jelenleg kórházban van, lélegeztetőgépre téve, de hamarosan elkezdheti a rehabilitációt, aztán ha újra megtanult járni, akkor futni is fog, és megint futballozni.”

Elmondta, hogy tizenkét játékos szerződése lejár a nyáron, ezért tavasszal különösen fontos lesz a motivációjuk fenntartása. A fiatalszabállyal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy alapvetően jó elképzelés az öt magyar játékos pályán tartása, ugyanakkor a rendszer finomhangolásra szorul.

A magyar labdarúgás helyzetéről is őszintén beszélt:

„Sajnos a magyar futball még messze van a valódi profi szinttől, de ezt most bevállaltam. Lehet, hogy kirúgnak, de van egy elképzelésem, és ebből nem engedek. Az idény végére szeretném tudni, milyen játékosokat igazolunk a nyáron”









