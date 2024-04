Dárdai Pál: ez meg vajon milyen nevelő értékű fegyelmezés?

Síró játékosának fejét üvöltötte le a Hertha BSC magyar vezetőedzője.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A sport1.de cikke a következő címmel jelent meg: "Dárdai túl messzire ment?"

A cikk lejjebb folytatódik

A Hannover 96 elleni 1-1-es döntetlen alkalmával Dárdai egy emlékezetes jelenettel vitákat váltott ki arról, hogy vajon nem vitte-e túlzásba ezt a fajta "atyai szeretetet".

A cikk arról ír, hogy Dárdai Pál már az első félidőben is rángatta a 18 éves Ibrahim Mazát, és egy másik játékosát is, aztán mikor az említett labdarúgó sírva fakadt, még a fejét is leüvöltötte Dárdai.

A magyar tréner ezt ekképp magyarázta:

Mint egy apa, néha keménynek kell lenni, hogy a gyerek egy életre tanuljon. Nem mehet oda sétálva védekezni. Nem az U19-eseknél vagyunk itt. Nem tervezhetek vele így. Nem vagyok egy laptopos edző, de ezt már százszor megmutattuk a laptopon. Ezt Jürgen Röbertől kaptam, és egy életre megtanultam: nem állsz meg az akció közben, a végsőkig védekezel. A második félidőben nagyon jól is csinálta a dolgát.