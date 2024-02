Dárdai Pál: „Dühös vagyok!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 2. Bundesliga 22. fordulójának pénteki játéknapján a Hertha BSC 3–2-re nyert a Magdeburg ellen a Berlini Olimpiai Stadionban, a fordulatos mérkőzésen Dárdai Márton és Dárdai Palkó is a kezdőcsapatban kapott helyet, utóbbi egy hatalmas szabadrúgással hálálta meg a bizalmat.

A mérkőzés után a fővárosiak vezetőedzője, Dárdai Pál elárulta, hogy még egy sört is megivott a mérkőzés után. Ez azért nagy szó, mivel a 47 éves szakember köztudottan Nagyböjtöt tart – január elsejétől egészen születésnapjáig –, vagyis nem fogyaszt alkoholt. Dárdai elmondása szerint azonban van két "jokere", amit most el is használt:

„Őszinte leszek, a meccs után a szívem miatt megittam egy sört. A feleségem kérte ki, és azt mondta, ma megihatom. Nagyböjt idején mindig van két jokerem, most felhasználtam a másodikat is. Márton fiam születésnapján (február 12-én lett 22 éves – a szerk.) két pohár bort ittam, Bencéén (január 24-én töltötte be a 18. életévét) viszont semmit."

A berliniek vezetőedzője ezután a csapat játékára is kitért:

„Dühös vagyok. Annyi kontralehetőséget puskáztunk el. Még szerencsénk volt, hogy nem lett döntetlen a végén. Véleményem szerint pszichológiai problémáink vannak. Amikor vezetünk, a játékosaink félnek a hibáktól. A hatosunk, Bouchalakis és Barkok elbújtak. Tulajdonképpen 6:2 vagy 7:2 arányban kellett volna megnyernünk ezt a meccset, hiszen emberelőnyben futballoztunk."

A mérkőzés összefoglalója:

Forrás: Bild