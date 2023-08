Dárdai Pál csapata a harmadik meccsét is rúgott gól nélkül vesztette el

Továbbra is pocsékul áll a Hertha a német másodosztályban.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



A német másodosztályú bajnokság 2022-2023-as idényében a Hertha BSC a harmadik meccsén a harmadik vereségét szenvedte el, miután a Dárdai Pál által irányított berliniek szombat este 3-0-ra kikaptak a Hamburger SV otthonában.

A cikk lejjebb folytatódik

Az RB Leipzig-VfB Stuttgart bajnokin a hazai győzelem 1.44, a döntetlen 4.70, a vendég siker 6.75-szörös szorzóval fogadható. (x)



Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője ezúttal is mindhárom fiát nevezte a mérkőzésre. Dárdai Márton kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, ifjabb Dárdai Pál kezdőként 52 percet játszott, míg Dárdai Bence nem lépett pályára.

A Hertha már az első félidőben kétgólos hátrányba került. Előbb Bakery Jatta, majd Benes László talált be a berliniek kapujába. A végeredményt Robert Glatzel állította be a 82. percben (3–0). A HSV-ben Németh András a 85. percben állt be csereként.

A Hertha háromból három vereséggel, rúgott gól nélkül sereghajtó a német másodosztályban.