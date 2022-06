Dárdai Pál bezavart a Hertha elnökválasztásába

Az egyik jelölt nem érti, miért a másik mellett kampányol az egykori magyar kapitány.

Május végén számoltunk be róla, hogy miután a Hertha BSC óriási küzdelemben megőrizte Bundesliga-tagságát, a fél klubvezetés sorra jelentette be lemondását. Távozott Ingo Schiller vezérigazgató, Werner Gegenbauer elnök és Michael Preetz sportigazgató is.

A berlini klubnál június 26-án tartják az elnökválasztást, a posztra többen is pályáznak, köztük Kay Bernstein üzletember, a Hertha egyik ultracsoportjának egykori vezetője; Frank Steffel, a Füchse Berlin kézilabdaklub elnöke; Ingmar Pering, a klub végrehajtó bizottságának tagja, valamint két további jelölt.

Csütörtökön Dárdai Pál is beszállt a kampányba, ő egy, a Balaton-partján készült Twitter-videóban állt ki Frank Steffel mellett.

Az egykori magyar kapitány érdekes és őszinte jelöltnek nevezte Steffelt, akinek egy másik sportágban már van klubvezetői tapasztalata, s Dárdai véli, a futballcsapatot is fel tudná virágoztatni.

A Kicker most Kay Bernsteinnel készített interjút, amelynek első kérdése rögtön a Dárdai-videót feszegette.

"Három Dárdai-mezem is van itthon, így kicsit fáj a szívem amiatt, hogy az én Pálom Franket reklámozza. Dárdai hét hónapja vonult nyugdíjba a klubtól, ám a szerződése körüli dolgok még nem zárultak le. Kicsit összezavarodtam, nem értem, miért csinálja ezt éppen most és ilyen csatornán" - mondta Bernstein, aki hozzátette, viszonylag korrekt mederben folyik a kampány, ugyanakkor hiányolja a párbeszédet, s önmagának 55% esélyt ad a győzelemre.

