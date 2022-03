A Mönchengladbach elleni vereség Tayfin Korkut állásába került Berlinben, így jelenleg nincs vezetőedzője a szebb napokat látott klubnak.

„Először is köszönöm a szakembernek és asszisztensének a november óta tartó elkötelezett munkáját – nyilatkozta a Hertha interenetes oldalán Fredie Bobic igazgató. – Az első négy meccsen hét pontot szereztünk, ami bíztató volt, de most elemeztük a helyzetet és arra jutottunk, hogy váltani kell a vezetőedzői poszton. Jelenleg kieső helyen vagyunk. Még nyolc meccs van hátra, hogy elkerüljük a kiesést. Mindent megteszünk ennek érdekében és a mostani döntéssel is szeretnénk segíteni ebben.”

„Sajnos több ok miatt nem tudtuk folytatni azt a jó sorozatot, amivel kezdtünk – mondta Korkut. – Köszönöm a bizalmat és az együttműködést az egész klubnak, minden jót kívánok a csapatnak.”

Egyelőre nem tudni, hogy ki pótolja majd a szakembert.