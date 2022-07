Dárdai Márton Szoboszlaiék csapattársa lehet

Dárda Pál középső fiát német topcsapatok is szívesen leigazolnák.

Nyáron csapatot válthat Dárdai Márton. A 20 éves hátvéd édesapja menesztéséig rendszeres játéklehetőséghez jutott a Herthában, november óta viszont mellőzik őt, emiatt nem kizárt, hogy új csapat után néz majd.

Az Origo szerint a Hoffenheim és a Wolfsburg is kitartóan érdeklődik Dárdai iránt, de a magyar származású játékost szóba hozták a Dortmunddal, a Frankfurttal és a Lipcsével is. Utóbbi klubnál ráadásul három magyar játékossal, Gulácsi Péterrel, Orbán Willivel és Szoboszlai Dominikkel is együtt játszhatna.

A Transfermarkt szerint ugyanakkor 54% esélye van Dárdainak arra, hogy a Hoffenheimbe igazoljon az 5 millió euró értékű labdarúgó.

