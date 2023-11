Dárdai Márton még nem tudja, hogy a német vagy a magyar válogatottat választja-e

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Dárdai Pál 21 esztendős fia, Márton a Kickernek adott interjújában elmondta, még nem döntötte el, hogy a jövőben a német vagy a magyar labdarúgó-válogatottban szeretne-e szerepelni - írja az m4sport.hu.

Dárdai Márton idén alapembernek számít a Herthában, 13 bajnokin lépett pályára és egy gólpassza van. A fiatal védő már Bundesliga-tapasztalattal is rendelkezik, hiszen 42 első osztályú mérkőzés van a lábában a fővárosiakkal.



A 188 centiméter magas védő az elmúlt években végigjárta a német korosztályos csapatokat, 2022 márciusában pedig az U21-es együttesben is bemutatkozhatott, melyben azóta összesen hét alkalommal léphetett pályára, s végigjátszotta a válogatott november 17-i, Észtország elleni, 4–1-re megnyert Európa-bajnoki selejtezőjét is. A Kicker most megkérdezte, hogy melyik válogatottat választja.



„Ezen még nem sokat gondolkoztam. Most az itteni meccsekre koncentrálok, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Ezt megelőzően játszottam már az összes német korosztályos válogatottban, de a végén úgy is az én döntésem lesz. Erre viszont van még időm” – árulta el a játékos.