Az nb1.hu arról számolt be, akár gazdasági következményei lehetnek a feljutás elmaradásának Berlinben, és ez az egyik legpiacképesebb játékosukat, Dárdai Mártont is érintheti.

A klubnál egyértelmű célként fogalmazódott meg a Bundesligába való visszatérés, egyelőre viszont csak üldözi a Hertha a feljutóhelyeket, mindössze hatodikok és már 6 pont a hátrányuk az automatikus feljutást érő második Elversberg mögött. Ráadásul az évzárás sem sikerült jól, decemberben nem tudtak meccset nyerni, és csupán 2 pontot szereztek a három mérkőzésen. A feljutás elmaradása pedig játékoseladásokkal is járhat, így Dárdai jövője sem a legbiztosabb a Herthánál.

Dárdai alapembernek számít a berlini csapatban, 15 meccsen pályára lépett a lehetséges tizenhétből, a kupában pedig két gólpasszt is kiosztott már. Értékét a Transfermarkt 2.5 millió euróra becsüli a 23 éves védőnek.

A Hertha a hatodik helyről várja a másodosztály folytatását, rögtön rangadóval kezdenek január közepén, amikor az éllovas Schalke látogat az Olimpiai Stadionba. Emellett a Német Kupában is versenyben van még a berlini csapat, ellenfelük az élvonalbeli Freiburg lesz hazai pályán.