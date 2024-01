Dárdai Márton bejelentette, hogy német vagy magyar válogatott lesz-e

Instagram-odalán tette meg mindezt.

Dárdai Márton a magyar válogatottat választotta.

Dárdai Márton hivatalos Instagram-oldalán bejelentette, hogy a magyar válogatottat fogja képviselni felnőtt szinten. A 188 centiméter magas védő az elmúlt években végigjárta a német korosztályos csapatokat, 2022 márciusában pedig az U21-es együttesben is bemutatkozhatott, melyben azóta összesen hét alkalommal léphetett pályára, s végigjátszotta a válogatott november 17-i, Észtország elleni, 4–1-re megnyert Európa-bajnoki selejtezőjét is.



A védő az utóbbi időben sokat beszélgetett Marco Rossival is, ennek is nagy szerepe volt döntésében.



"Az elmúlt hetekben többször is szó esett a válogatott vonatkozásában a jövőmről és arról, hogy melyik csapatnál szeretnék játszani. Rengeteg időt hagytam magamnak a végső döntés meghozatalára, de a tavalyi év végi szabadnapokat alaposan kihasználtam arra, hogy olyan döntést hozzak a családommal és a tanácsadóimmal, amitől nemcsak most, hanem a jövőben is jól érzem magam. Mondanom sem kell, hogy nem volt könnyű a döntés számomra, de a jövőben Magyarországot fogom képviselni. Szeretnék köszönetet mondani minden német szurkolónak és különösen a @DFBJunioren összes edzőjének és edzői stábjának. Tudom, hogy a német ifjúsági válogatottnak mennyi mindent köszönhetek!

Azonban a döntés is abszolút szívügy, nagyon várom, hogy a jövőben szüleim hazájáért lépjek pályára.

Kedves Magyarország szurkolók!

Alig várom, hogy a magyar válogatott csapatában játszhassak, és rendszeresen találkozhassak veletek a stadionban! "

Dárdai Márton idén alapembernek számít a Herthában, 13 bajnokin lépett pályára és egy gólpassza van. A fiatal védő már Bundesliga-tapasztalattal is rendelkezik, hiszen 42 első osztályú mérkőzés van a lábában a fővárosiakkal.