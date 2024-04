Dárdai kijelentette a sajtótájékoztatóról való kivonulásáról: "Ugyanígy tennék most is!"

Továbbra sem nyugodnak a kedélyek Berlinben.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Dárdai Pál továbbra is fenntartja, hogy egyes újságírók túlmennek egy határon, amikor kritizálják őt, és ugyanúgy ott hagyná a sajtótájékoztatót, mint tette azt a Padernborn ellen.

A cikk lejjebb folytatódik



Mint megírtuk, Dárdai Pált, a Hertha BSC vezetőedzőjét a napokban annyira feldühítette az egyik újságíró, hogy szó nélkül otthagyta csapata sajtótájékoztatóját.

A magyar tréner kirohanása nem maradt következmények nélkül, a fővárosi klub rögtön válságértekezletet hívott össze. A vezetőség arra kérte a Herthánál a harmadik edzői periódusát töltő szakembert, hogy kerülje a hasonló viselkedést, ő viszont azt nehezményezte, hogy egyedül kell szembenéznie a kritikákkal.

Dárdaitól, aki pénteken meccs előtt a Skynak adott interjúban is megerősítette, nem változott a véleménye:

„Ugyanígy tennék most is, holnap és holnapután is. Az, hogy nincs koncepciónk, sértő ránk nézve. Ha valaki azt állítja, hogy nincs, akkor ezzel a valótlansággal gondot akar okozni nekünk. Márpedig én ilyen emberekkel nem beszélek" - idézi a magyar edző szavait a Nemzeti Sport.

A Kicker írta meg a Padernborn ellen 3-2-re megnyert találkozó után, hogy Dárdai továbbra is fenntartja korábbi álláspontját.

„Ez vagyok én és ilyen is maradok. Nem beszélek azokkal, akik azt írják, hogy a Herthának nincs koncepciója. Ez sértő ránk nézve” - erősített rá korábbi cselekedetére a magyar edző.

A Hertha a hírek szerint már keresi Dárdai utódját, a 48 éves szakember a szezon végéig szóló szerződése lejártával távozhat a berlini alakulattól.