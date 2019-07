Dárdai: Ha legyőzzük a szlovákokat, kijuthatunk az Eb-re

A korábbi szövetségi kapitány szerint van esélye az Eb-kijutásra a magyar válogatottnak.

A -től az elmúlt szezon végén távozó szakember örül a magyar klubcsapatok részsikereinek, azonban jobban szeretné azt, ha több magyar játékos szerepelne a klubokban.

Dárdai jelenleg még élvezi a pihenést, nem vágyik vissza a dolgos hétköznapokba, ezért egy ajánlatot sem fogadott még el.

- Ez a pihenő ez kellett, ki is használom, meg is tehetem, meg is érdemlem. Most tartok másfél hónapos pihenőnél, és még nem érzem azt, hogy hiányozna a labdarúgás. Még nem vagyok kész arra, hogy valamit elvállaljak. De jól érzem magam, aktív pihenőn vagyok, gyönyörű a Balaton, a borvidékek, Villány, Szekszárd - fogalmazott az M4 Sport-nak adott interjújában Dárdai.

A korábbi szövetségi kapitány azonban egy ajánlatra mégis rábólintott.

- Egy egy televíziós ajánlat, Matthias Sammer kilépésével engem kértek fel szakkommentátornak, a Hertha bele is ment, csak azt kérték, ne Hertha-mérkőzésen közvetítsek. Ez az egyetlen, ami kicsit megmozgatta a fantáziámat, mert benne maradsz a Bundesligába, ott vagy a pénteki és a vasárnapi meccseken is, van egy kis analízis, látod az új játékosokat, kicsit szorgalmasabb vagy, ha csak otthon nézi az ember vagy néha kilátogat az Olimpiastadionba, nem olyan egyszerű. Biztos el fogok látogatni új klubokhoz hospitálni, ez muszáj, de egyelőre nem érzem azt, hogy most le kellene valahova ülnöm és keményen kellene dolgoznom.

A vezetőedzői pozícióval kapcsolatban azonban még kiváró állásponton van.

Megvárjuk, hogy mi lesz, október, november, decemberben hogyan állnak más csapatok a dolgokhoz, plusz egy év múlva ugyanúgy él a szerződésem a Hertha utánpótlásában, ebben nincs mit szégyellni, szeretem az utánpótlást, szeretem a gyerekeket, ott is komoly eredményeim voltak.

Nekem a legfontosabb az, hogy otthon a család boldog legyen, bármilyen döntést hozunk, az mindig a család érdekében történik – folytatta a korábbi magyar szövetségi kapitány, majd elmondta a véleményét a nemzetközi kupákban induló magyar csapatok biztató kezdéséről. – Nagyon szép, jól néz ki, itt volt az ideje, hogy találjanak egy ritmust, ez nem is a játékosok kvalitásain múlt, hanem a ritmuson. A nyári szünet nagyon sovány a magyar játékosoknak, ezt kellett összerakni.

Most jól indultak, nekem, ami picit fáj, hogy sokkal több magyar fiatalt szeretnék látni a csapatokban, nemcsak a külföldieket, lehet, hogy valaki ezért meg fog kövezni, de a magyar fiatalok érettek, egy-két korosztályban jó eredményt értek el a válogatottal, én játszatnám őket, 20-25-30 mérkőzés után megjönne a gyümölcs. Ez az egy, ami nekem picit furcsa, hogy nem vállalják be őket, bátornak kell lenni és be kell rakni őket, ugyanolyan jó eredmények lennének.

Végül a magyar válogatott Eb-esélyeiről is ejtett néhány szót.

- Az esélyek jók, de nem kell túllihegni, ugye ilyenkor jön a probléma, hogy rámegy a teher a játékosokra, én azt gondolom, hogy a szlovák meccs fog mindent eldönteni. A horvátok szerintem mindenképpen kijutnak, a szlovákok és a magyarok között fog dönteni a különbség.

Ami a csúnyább része, hogy a kinti mérkőzésen egy gyengébb napot kifogó szlovák válogatott is lefocizott minket, de a hazai közönség támogatásával és a magyaros alapjátékkal, amire Marco Rossi is ráérzett, bárkit meg lehet fogni. Ha legyőzzük a szlovákokat, megyünk, ha nem, akkor szerintem nem, akármilyen jól is állunk, az a mérkőzés dönt, egy nagyon nagy döntő lesz – zárta az M4 Sport-nak adott nyilatkozatát Dárdai Pál.

