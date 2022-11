Dárdai: "Ha ez így megy tovább, a döntőt hét a hét ellen játsszák le"

Aggódik a játékosok miatt, de azt is elmondta, kit tart a vb favoritjának.

Terjedelmes interjút adott a Nemzeti Sportnak Dárdai Pál, a magyar válogatott egykori kiváló labdarúgója és szövetségi kapitánya a vasárnap kezdődő világbajnokság apropóján. A 46 esztendős tréner közel egy éve pihenőjét tölti, így elmondása szerint most van ideje arra, hogy a karácsonyi égősort kibogozza, majd egytől egyig ellenőrizze az izzókat.

"Érdemes megvárni az első két csoportkört, utána tisztább képet kaphatunk a csapatokról. Ma még beletrafálni sem könnyű abba, hogy egy hónap múlva ki emelheti a magasba a trófeát. Valami azt súgja, minden válogatottnak két ellenfele lesz: az egyik az éppen vele szemben álló csapat, a másik az időjárás" - kezdte az esélyek latolgatását Dárdai, aki két favoritot is megnevezett.

"Már csak a körülmények miatt is a két dél-amerikai topválogatottat, az argentint és a brazilt. Argentína három éve nem kapott ki, ha még egy hónapig megőrzi a veretlenségét, világbajnok... Extra motivációt jelent nekik, hogy ez lesz Lionel Messi utolsó vébéje, ő biztosan felszívja magát, és a társai is mindent megtesznek azért, hogy aranyéremmel a nyakában lépjen le a színről. Az mindenképp bennük van, hogy a döntőig eljussanak" - mondta az egykori kapitány a Nemzeti Sportnak, hozzátéve a döntőben Brazílián kívül Franciaországgal, Portugáliával vagy akár Belgiummal is összefuthatnak, de a németeket sem írja le, már csak azért sem, mert ő nekik drukkol.

"Régi igazság a német fociban: ha a Bayern München jó, akkor a válogatott is az. Márpedig a Bayern belelendült... Sokat várok Hansi Flick csapatától" - nyilatkozta a tréner a Nemzeti Sportnak.

Dárdai azonban félti a játékosokat is.

"Attól tartok, hogy sok lesz a sérülés. A futballisták, éppen a világbajnokság miatt, jelentős terhelésnek voltak kitéve az elmúlt hónapokban, nem ahhoz vannak szokva, hogy az őszi klubszezon befejeztével még játszaniuk kell a nemzeti együttesben is. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben egyik labdarúgó dőlt ki a másik után, ha ez így megy tovább, a döntőt hét a hét ellen játsszák le... Nemcsak az izmok, a fejek is fáradtak, ráadásul sokaknak az időjárás okozta nehézséggel is meg kell küzdeniük. Ne legyen igazam, de szerintem nem egy olyan jelenetnek leszünk szemtanúi, hogy egy játékos sprintel, aztán puff, megszakad" - mondta, hozzátéve, ő maga két helyen lesz megtalálható a világbajnokság alatt: az elején a berlini lakásuk, a végén a zamárdi házuk nappalijában...

