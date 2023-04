Dárdai elárulta, miért mondott igent a Herthának - a felesége keze van benne

Őszintén beszélt a kinevezésének körülményeiről.

A Hertha BSC harmadszor is kinevezte vezetőedzőnek a berlini klub egykori játékosát, Dárdai Pált, aki kétszer már megmentette a kieséstől a csapatot, és harmadszor is hasonló feladat várhat rá.

A Herthához ismét visszatérő Dárdai Pál a hétfői napon tartotta meg a bemutatkozó sajtótájékoztatót, az általa jól ismert egyesület köreiben:

"Mindenki azt mondja, hogy a bennmaradás már nem lehetséges. Sokáig beszélgettek velem, mert alapból az volt a terv, hogy nyártól az akadémián fogok dolgozni. Ezért tartott kicsit tovább a tárgyalás."

"Az a célom, hogy a fiatalok ne menjenek el a klubtól, újra szexinek és jónak kell találniuk az első csapatunkat. Most túl sok tehetség hagyja el a Herthát. A fél életemet arra áldoztam, hogy egy nagyszerű utánpótlást építsek fel a klubnál, ehhez pedig most egy jó felnőtt csapatra is szükség van. Korábban kétszer is bebizonyítottuk, hogy jól működhetünk együtt a csapattal, de ezúttal nemcsak kemény munka fog kelleni, hanem egy kis szerencsére is szükségünk van. Mostantól az én felelősségem, hogy ez a csapat a bajnokságban maradjon, ha kiesik, akkor velem esik ki. Gátlások nélküli játékosokra van szükségem. Látniuk kell, az új edző nem harap" - mondta el a 47 esztendős magyar szakember.

Dárdai kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy vajon a következő szezonra is marad-e a csapat kispadján.

"Sok a hiba, amit közösen kell kijavítanunk. A fiúknak jobban kell segíteniük egymást, jobban össze kell tartaniuk. Ezek üres frázisok, tudom, de az ilyen dolgoknak a futballban is működniük kell – mondta a vezetőedző, majd kitért honfitársára, az asszisztensként a munkát folytató Bódog Tamásra is. –A klubnak jót tesz, ha egy másodedzőt tovább foglalkoztatnak. Magam is játszottam Tamással, jó szakember, jó srác. Szükségem van rá. Fontos számomra, hogy két megbízható társam legyen. Tamásban teljes mértékben megbízom, ismeri a fiúkat."

Dárdai azt is elárulta, hogy valójában nem is ő hozta meg a végső döntést a visszatéréséről, hanem a felesége, Mónika.

"Most egész Németország nevetni fog, de otthon nem én hordom a nadrágot. Feleségem, Mónika hozta meg a döntést. Thomas Herrich ügyvezető igazgató és Benjamin Weber sportigazgató szerencsés volt, nekik sikerült meggyőzni őt. Mónika végül úgy döntött: "rendben, ha akarod, akkor csináld."

"Hamar megszoktam, hogy stresszmentesek voltak a mindennapjaim. Pedig én is azt hittem, hogy két hét után meg fogok őrülni, de helyette a három fiam meccseit követtem és vettem egy kutyát. Ő egy álom. Egy barátom azt mondta nekem: "ha veszel egy kutyát, teljesen más ember leszel". Kinevettem őt, de ez tényleg így van, Dárdai Pál most egy kedves ember. Tegnap igent mondtam erre a feladatra, ma szegény kutya szenvedett, mert otthon hagytam. A feleségem nem mehet semerre, otthon kell maradnia miatta" - árulta el a magánéletével kapcsolatban.

